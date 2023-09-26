Bitki çaylarının da zararları var

Prof. Dr. Münevver Sökmen, bitkisel çayların gereğinden fazla ve yanlış tüketilmesinin tehlikeleri konusunda uyarılarda bulundu. İşte o uyarılar…

KAYNAK: DHA
Bitki çaylarının da zararları var

Karadeniz Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Münevver Sökmen, hastalıkladan korunmak için alınması gereken önlemlerden birinin de bitkisel çay tüketimi olduğunu belirtterek şunları söyledi:

“Bitkisel çayları tüketirken bunların karışımlarına da dikkat etmemiz gerekiyor. Her bitkinin içerdiği aktif madde farklı yapıdadır. Bir bitkinin sağladığı yararı diğer bitki bazen destekleyebiliyor, bazen de ters etki yaratabiliyor. Bilinçsizce her şeyi karıştırarak tüketmek yanlış. Biz buna sinerjik etki diyoruz. Mesela ıhlamur gibi karaciğere etkili olan bir kimyasalı içeren ya da nefes açıcı etkisi olan bir kimyasalı içerenin yanına, onun etkisini azaltıcı başka bir bitkiyi yanlışlıkla kullandığımızda boş yere tüketmiş oluruz. Hatta bazı durumlarda da sinerjik etki yerine ters etkiler, yani birinin aktivitesini tamamen etkileyip daha zararlı türler üretebiliyor.”

SİNDİRİM İÇİN AÇ KARNINA

Sökmen, bitkisel çayların çok tüketilmemesi gerektiğini şöyle konuştu:
“Sabah aç karnına olmamak üzere bu tür çayların sindirime büyük katkısı var. Sabah, öğle ve akşam bir fincan tüketilmelidir. Çok abartılı tüketmek bazı çayların ters etki yaratmasına da neden oluyor. Geri dönüşü olmayan hasarlar oluşabiliyor. Her şeyin fazlası zarardır.”

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