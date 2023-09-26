Gelinfeneri bitkisi neye iyi geliyor?

İnsanların korkulu rüyası olan sarılığa iyi gelen gelinfeneri bitkisinin faydaları dikkat çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Gelinfeneri bitkisi neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

GELİNFENERİ BİTKİSİ NEDİR?

Patlıcangillerden; kireçli topraklarda yeti en bir çeşit bitkidir. Çiçekleri pembebeyazdır. Yemişleri kiraza benzer. Terkibinde C vitamini vardır. Lezzeti acımtıraktır. Meyveleri Eylül – Ekim aylarında toplanıp, kurutulur.

GELİNFENERİ BİTKİSİNİN FAYDALARI

-İdrar ve ter söktürür.

-Karında toplanan suyu boşaltır.

-Böbrek taşlarının düşürülmesine yardımcı olur.

-Sarılıkta da faydalıdır.

-Oldukça tatsız bir meyveye sahip olan bu bitki, oldukça yoğun bir C vitaminine sahiptir.

-Aynı zamanda bağırsak kurtlarını dökmekle birlikte idrar söktürme özelliğine de sahiptir

- Deri hastalıkları ve böbrek rahatsızlıklarına karşı da oldukça etkilidir.

-Romatizma hastalıkları, ateş düşürücü, öksürük kesici, idrar söktürücü, yangı giderici etkileri de bulunmaktadır.

GELİNFENERİ BİTKİSİ NASIL KULLANILMALIDIR?

Gelinfeneri bitkisi, meyveler kurutulduktan sonra su içerisinde kaynatılarak kullanılır. Aynı zamanda meyveler taze olarak da tüketilebilmektedir. Ayrıca deri iltihaplarını yumuşatmak için yaprakları kullanılabilir.

Gelinfeneri bitkisi hazırlamak için, 50 gr meyve ve bir çorba kaşığı yaprak, 1 litre su içerisinde yaklaşık 30 dakika boyunca kaynatılır. 2 saat süre dinlendirildikten sonra her gün 2 bardak içilmelidir. Ayrıca, yapraklar haşlanarak elde edilmiş olan su, diş ağrısı ve sıtma için faydalıdır. Elde edilen su ağızda çalkalanarak kullanılır.

Gelinfeneri bitkisi, veteriner hekimlikte de kullanılabilir. Kuşpalazı hastalığına karşı oldukça etkisi olan Gelinfeneri bitkisi, yemlerin içine karıştırılarak hayvanlara verilir. Gelinfeneri bitkisinin gözle görülür bir yan etkisi yoktur. Ancak her ihtimale karşı, aşırı bir kullanım yapılmamalıdır. Özellikle bitkinin zehirli olan kısımları temizlenerek sadece meyveleri tüketilmelidir. Uzun süre su içerisinde bekletilmiş olan meyveler tüketilmemeli ve taze olarak kullanılmalıdır.

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