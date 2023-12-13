Bitkileriniz bu karışımla yeni ve capcanlı olacak! Çiçeklerin güzelliklerine güzellik katıyor

Bitkilerinizi daha canlı ve sağlıklı hale getirmek için evde bir karışım hazırlayabilirsiniz. İşte onları uzun süre canlı tutmanın yolları...

YouTube'ta yer alan tarife göre, kabuklarını soyarak tükettiğiniz sebze ve meyve kabuklarını biriktirin ve üzerinden 24 saat geçmeden aşağıdaki adımları uygulayın.

Öncelikle kabukları bir kapta biriktirin ve henüz taze oldukları zamanlarda üzerlerini geçecek kadar kaynar su ilave edin. Kabukları suyun içinde ortalama 12 saat ile 1 gün arası bekletin.

Bir sonraki gün suyun içinden meyve ve sebze kabuklarını çıkarın ve bu suyla bitkilerinizi sulayın. Bu işlemi düzenli hale getirdiğinizde bitkilerinizin canlılığının arttığını ve daha sağlıklı göründüğünü fark edeceksiniz.

Bu karışım bitkilerinizi besleyerek büyümelerine yardımcı olurken, aynı zamanda evde atık yönetimi konusunda da farkındalık yaratmanızı sağlar.