Kalıcı güzellik için yapılacak 4 egzersiz ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Hatice Özen
Kalıcı güzellik için yapılacak 4 egzersiz ortaya çıktı
İnsanların hayali olan kalıcı güzelliğin sırrı olan 4 egzersizin ortaya çıkması dikkat çekti.

Yüz kaslarınızı güçlendirmek, sağlıklı ve çekici bir cilde sahip olmanın sırrı olarak karşımıza çıktı.

Peki, bunu nasıl yapabilirsiniz? İşte size birkaç ipucu…

Cildinizin güzelliği için egzersiz yapmayı ihmal etmemeniz önerildi.

TER ATIN

Ter atmak, cildinizi temizlemek için gözeneklerinizi açar. Kalp atışınızı düzenli tutacak ve terlemenize neden olacak koşu, yüzme, yürüyüş ve tenis gibi egzersizler yapın.

YÜZ YOGASI YAPIN

Boynunuzdaki sarkıklığı önlemek için ağzınızı mümkün olduğunca açın ve dilinizi dışarı çıkartın. 3 saniye durun, 8 defa yapın. Alnınızdaki çizgileri azaltmak için de kaşlarınızı kaldırın ve 5 saniye durun. Sonra kaşlarınızı tekrar kaldırın, ama bu sefer gözlerinizi çok açın ve 5 saniye durun. Bunu da her gün 8 defa yapın.

GÜLÜN

Araştırmalar, gülmenin bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirdiğini ve stresinizi azalttığını gösteriyor.

Moral bozukluğu yaşasanız bile, yüzünüzden gülümsemeyi eksik bırakmayın.

AMUDA KALKIN

Bu hareket, yüzünüze oksijenli kan akışını arttırır. Kan dolaşımının hızlanması, yüz kaslarınızı sıkılaştırdığı gibi kırışıklıklarınızı da azaltır. Amuda kalkamıyorsanız, koltukta ya da yatakta uzanın ve başınızı aşağı sarkıtın.

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