Bitlis merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Bitlis merkezli 7 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Bitlis merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Bitlis, İzmir, İstanbul, Van, Ankara, Burdur ve Afyonkarahisar'da 8 Eylül'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda hakkında yakalama kararı çıkarılan 11 şüpheliden 9’u yakalanırken, firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 6’sı adli kontrol şartıyla, 2 şüpheli ise Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri sonrasında serbest bırakıldı.

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