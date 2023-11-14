Bitlis-Muş karayolunda kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Kaza, Muş’un Altınova Beldesi yakınlarında meydana geldi. M.A. yönetimindeki 35 SCY 29 plakalı otomobil ile F.S. yönetimindeki 48 AGY 622 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle araçlar kullanılamaz hale gelirken M.A. ve H.S. olay yerinde hayatını kaybetti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ekipleri, polis ekipleri ve AFAD sevk edildi.

Yaralılar AFAD ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılırken, araçta sıkışan F.S. ,H.B. Ve Ş.B. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bitlis ve Muş Hastanelerine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.