Bitlis'te eğitime 1 gün ara verildi. Köy yolları kapandı

Bitlis’te gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı sabaha kadar sürdü ve hayat Bitlis’te felç oldu. Kar yağışı nedeniyle kent genelindeki 44 köy yoluna ulaşım kapandı.

Kar kalınlığı kent merkezinde 15, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreye ulaştı. Bitlis İl Özel İdaresi’ne bağlı karla mücadele ekiplerince kapanan yolları açmak için çalışmalar başlatıldı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle Bitlis merkez ve bağlı köylerde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 Ocak 2024 tarihinde Merkez İlçe ve Merkez İlçeye bağlı köylerimizde Resmi ve Özel Eğitim Kurumlarında (Özel Eğitim Kursları, Rehabilitasyon Merkezleri ve Halk Eğitim Kursları) eğitime 1 gün ara verildi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 5 Ocak 2024 Cuma günü 1 gün idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.

VATANDAŞLARIN TOPLU TAŞIMAYA YÖNELMELERİ KONUSUNDA UYARILARDA BULUNULDU

Meteoroloji, kar yağışının bugün gece saatlerinden itibaren bölgeyi terk edeceğini duyurdu. Kar yağışının yerini soğuk havaya bırakacağı bildirildi. Kişi mecbur kalmadıkça sürücülerin kendi araçları yerine, toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri uyarısında bulunuldu.