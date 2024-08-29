Bitlis'te hastanın gözünden canlı kene çıktı

Ailesi tarafından Tatvan Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülen çocuğun yapılan tetkiklerinde, gözünde yabancı bir cisim olduğu tespit edildi.

Detaylı bir muayene sonucunda gözdeki cismin bir kene olduğu belirlendi.

Göz doktoru Op. Dr. Halil İbrahim Ateşoğlu, kenenin göz kapağına yapıştığını fark etti ve hemen müdahalede bulundu.

Hastayı ameliyathaneye alan Dr. Ateşoğlu, yaklaşık yarım saat süren başarılı bir operasyonla çocuğun gözünden canlı bir keneyi çıkardı.

Müdahalenin ardından çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi ve ilaç tedavisiyle evine taburcu edildi.

Kontrol amacıyla tekrar hastaneye gelmesi önerildi.

Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Gökmen Reyhanlı, olayla ilgili yaptığı açıklamada, özellikle kırsal bölgelerde kene vakalarının yaz aylarında arttığını vurguladı.

Reyhanlı, "Bu tür şikayetleri olanların belirtileri ciddiye alarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları önemlidir. Özellikle hayvancılıkla uğraşan kişilerin daha dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatmak isteriz" dedi.