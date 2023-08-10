Bitlis’te taksi ile traktör çarpıştı: 2 yaralı

Bitlis'te ticari taksinin aynı istikamette ilerleyen traktöre çarpmasıı sonucu 2 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Bitlis’te taksi ile traktör çarpıştı: 2 yaralı

Bitlis'te 8 Ağustos Tüneli çıkışında, aynı istikamette ilerleyen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 72 T 0035 plakalı taksi, aynı istikamette ilerleyen traktöre arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ticari taksi, traktörün römorkuna yapıştı. Kazada, takside bulunan 2 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine AFAD, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin yardımıyla çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle tünelde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Araçların kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.

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