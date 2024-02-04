Bitlis’te uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İHA
Bitlis’te uyuşturucu operasyonu
Bitlis’in Hizan ve Tatvan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı. Yakalanan zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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Açıklamada, “Hizan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce özel harekât timleri destekli 10 adrese yönelik yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde yakalanan 10 şüpheliden 9’u çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, bir şüpheli ise serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı yürütülen kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.

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