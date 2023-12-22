Bitlis'te zincirleme kaza: 1 ölü

Kaynak: İHA
Bitlis'te zincirleme kaza: 1 ölü
Bitlis’te hatalı sollama nedeniyle 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi. Kazaya karışan araçlarda ise maddi hasar meydana geldi.

Bitlis çevre yolu üzerindeki İl Özel İdare Müdürlüğü mevkiinde kaza meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 72 EP 703 plakalı tır Bitlis’ten Batman istikametine doğru giderken, makas atıp karşı şeride geçtiği esnada 27 KB 905 plakalı araçla çarpıştı. Seyir halinde olan 01 EUK 21 plakalı kamyonet ise arkadan 27 KB 905 plakalı araca çarptı.

Hatalı sollama nedeniyle yaşanan zincirleme trafik kazasında 27 KB 905 plakalı araçta sıkışan ve ismi öğrenilemeyen 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

AFAD ekiplerince yapılan müdahale ile sıkıştığı yerden çıkarılan şahsın cenazesi, 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. Meydana gelen kaza sebebiyle yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

Kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

aw104156-01.jpgaw104156-02.jpgaw104156-04.jpgaw104156-03.jpgaw104156-05.jpgaw104156-06.jpgaw104156-07.jpgaw104156-08.jpg

İlgili Haberler
Mardin’de zincirleme trafik kazası. 3 yaralı
Mardin’de zincirleme trafik kazası. 3 yaralı
Son Haberler
Starbucks’ın yılbaşına özel içecekleri ve perakende ürünleri raflarda yerini aldı Gündem
Starbucks’ın yılbaşına özel içecekleri ve perakende ürünleri raflarda yerini aldı
Ömer 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ömer yeni bölüm ne zaman? Magazin
Ömer 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ömer yeni bölüm ne zaman?
Türkiye’nin ilk yerli rüzgar türbini üreticisi 2024’te 50. yaşına girecek Gündem
Türkiye’nin ilk yerli rüzgar türbini üreticisi 2024’te 50. yaşına girecek
İmamoğlu CHP'nin İstanbul adaylarını ne zaman açıklanacağını duyurdu. ‘Çok hassas ilerliyoruz’ Gündem
İmamoğlu CHP'nin İstanbul adaylarını ne zaman açıklanacağını duyurdu. ‘Çok hassas ilerliyoruz’
İlk devrim şehidi Kubilay 93. ölüm yıl dönümünde anılacak Gündem
İlk devrim şehidi Kubilay 93. ölüm yıl dönümünde anılacak
Evinin önünde başlayan tartışmada kan aktı Gündem
Evinin önünde başlayan tartışmada kan aktı
İzmir’e bir asbestli gemi daha geliyor Gündem
İzmir’e bir asbestli gemi daha geliyor