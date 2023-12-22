Bitlis'te zincirleme kaza: 1 ölü

Bitlis çevre yolu üzerindeki İl Özel İdare Müdürlüğü mevkiinde kaza meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 72 EP 703 plakalı tır Bitlis’ten Batman istikametine doğru giderken, makas atıp karşı şeride geçtiği esnada 27 KB 905 plakalı araçla çarpıştı. Seyir halinde olan 01 EUK 21 plakalı kamyonet ise arkadan 27 KB 905 plakalı araca çarptı.

Hatalı sollama nedeniyle yaşanan zincirleme trafik kazasında 27 KB 905 plakalı araçta sıkışan ve ismi öğrenilemeyen 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

AFAD ekiplerince yapılan müdahale ile sıkıştığı yerden çıkarılan şahsın cenazesi, 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. Meydana gelen kaza sebebiyle yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

Kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.