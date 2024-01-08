Bizi 2. derecede devlet yapan 2 büyük gelişme oldu. Hocaların hocası Halil İnalcık açıklamıştı

Osmanlı tarihi konusunda en önemli çalışmaları yapan tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık Osmanlı’nın neden geri kaldığını anlattı.

Yaklaşık 8 yıl önce hayata gözlerini yuman İnalcık, sosyal medyada yeniden gündem olan videosunda Osmanlı’nın Rönesans gibi bir fikir devrimi yapamadığına dikkat çekti. İnalcık. Osmanlı’nın Avrupa devletlerine göre geri kalmasında 2 önemli neden olduğunu vurguladı.

İnalcık, Avrupa’nın başta bilim ve teknoloji olmak üzere hemen her alanda keşifler yaptığını belirterek, “Çünkü Osmanlı bir hümanist ve Rönesans devrimi, fikir değişimi yapamadı” dedi.

Şeyhülislam’ın 17. yüzyılda devlet yönetimindeki kararlara fetvalarla yön veren bir makam haline geldiğini vurgulayan Prof. Dr. İnalcık, “Mesela bir yabancı devletle anlaşma yapılıyor değil mi? Şeyhülislam fetva vermeyince o tasdik edilemezdi” şeklinde konuştu.