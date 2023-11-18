Tarihin uzmanları İlber Ortaylı ve Halil İnalcık'ın açıkladığı Fatih Sultan Mehmet gerçeği

Tarihin uzman isimleri Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Prof. Dr. Halil İnalcık Fatih Sultan Mehmet gerçeğini açıkladı. İnalcık, , Fatih’in tarihin yetiştirdiği en önemli hükümdarlardan biri olduğunu vurguladı.

Gülsüm Sundu KAYNAK: Haber Merkezi
Tarihin uzmanları İlber Ortaylı ve Halil İnalcık'ın açıkladığı Fatih Sultan Mehmet gerçeği

Prof. Dr. Halil İnalcık ve Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın Fatih Sultan Mehmet ile ilgili sözleri yeniden gündem oldu. İnalcık, Fatih’in tarihin yetiştirdiği en önemli hükümdarlardan biri olduğunun altını çizdi.

TRT’de İlber Ortaylı’nın sunuculuğunda gerçekleşen sohbette konuşan İnalcık, Fatih Sultan Mehmet ile ilgili şu sözleri söyledi:

“Fatih, fetihlerini yapmak, yaratmak için yapmış bir hükümdardır. Fatih, bir imparatorluk kurmuştur. Fatih, harap bir halde aldığı şehri, İstanbul’u ihya etmiştir. Fatih, Türk üniversitesinin temellerini atmıştır. Fatih, Osmanlı yüksek kültürünün kurucusudur. Fatih, çeşitli dillere vakıf ve bizlere bir Divan bırakan şair bir adamdır. Her ne açıdan bakarsanız bakın Fatih, tarihin yetiştirdiği en müstesna hükümdarlardan biridir.”

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