Milliler, kasım ayında 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde karşılaştığı Bulgaristan'ı 2-0 mağlup ederken, dünya 1 numarası İspanya ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan kasım ayı dünya sıralamasına göre Türkiye, 1582,69 puana ulaşarak 25. basamağa çıktı.

Ay-yıldızlı ekip, FIFA klasmanında Haziran 2017'den bu yana en iyi derecesini elde etti. Türkiye, Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı dönemde 1 Haziran 2017'de açıklanan dünya sıralamasında 25. basamakta yer almıştı. İspanya'nın liderliğini sürdürdüğü FIFA dünya klasmanında Arjantin ikinci, Fransa da üçüncü sıradaki yerini korudu.

Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:

1 - İspanya / 1877,18 puan

2 - Arjantin / 1873,33 puan

3 - Fransa / 1870 puan

4 - İngiltere / 1834,12 puan

5 - Brezilya / 1760,46 puan

6 - Portekiz / 1760,38 puan

7 - Hollanda / 1756,27 puan

8 - Belçika / 1730,71 puan

9 - Almanya / 1724,15 puan

10 - Hırvatistan / 1716,88 puan