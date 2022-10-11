Süper Lig'deki çılgınlık ve çıldırtanlar belli oldu. Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı

GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ

Bizim futbolun Avrupa'yla alakası yok. 9. haftada bir kez daha gördük bunu.

Ne İngiltere'yiz biz, ne Almanya, ne İspanya.

Bize özgü bu. İşin enteresanı yurt dışından gelen teknik adamları ve oyuncuları da kısa süre içinde kendimize benzetiyoruz.

Onun için yokuz zaten Şampiyonlar Ligi'nde. Avrupa Ligi'nde şöyle böyle mücadele ediyoruz, Konferans Ligi'nde biraz olsun dişimize göre rakipleri bulabiliyoruz.

Milli Takım'a da yansımıyor mu bu zaten. Görüyorsunuz işte; Lüksemburg ve Faroe Adaları gibi rakipler karşısında bile ayakta duramıyoruz.

Bir çılgınlık var bizim futbolda, çıldırtıyorlar izleyenleri.

Örneğin geçen sezonun şampiyon takımı Trabzonspor'la Kasımpaşa arasındaki maça bakalım. Nedir bu arkadaş, futboldan soğutmak mı istiyorsunuz insanları.

Beşiktaş'a bakalım. Giresun'da kazandı kazanmasına da... Tartışılan bir VAR kararıyla 3 puanı kurtardı. Futbola ne diyeceğiz peki? Sanki Bayern Münih'le oynuyor; galibiyeti korumak için korkaklığına ne kılıf bulacağız.

Bir çılgınlık da Fenerbahçe maçındaydı. Karagümrük'ü yendi yenmesine de; Kadıköy'de en son dört golü ne zaman yedi acaba. Hiç değilse 9 gol izlettirdiler de biraz olsun futbolu izlettirdiler bari.

Diğer maçları saymayayım artık. Her biri birbirinin az çok benzeri.

Çılgın futbol bizimkisi. Çıldırtıyor izleyenleri. Hakemler, teknik direktörler, enteresan saç traşıyla sahaya çıkan, yıllardır oynamalarına rağmen orta bile yapamayan futbolcular.

Ne senle ne sensiz derler ya hani; aynen onun gibi. İzlesen çıldırıyorsun, izlemesen dayanamıyorsun.

Izdırap veren bir aşk bu; kendini alamıyorsun.

Neyse... Biz şimdi gelelim haftanın görünüşüne. Haftanın takımı, futbolcusu kim? Haftanın onbirinde kimler var? Alkışı alanlar, ceza tahtası. İşte panorama:

HAFTANIN TAKIMI: SİVASSPOR



Belliydi bu patlamanın olacağı. Belliydi de kime karşı olacağı belli değildi. Kabak Başakşehir'in başına patladı. Bana göre Türkiye'de en iyi takım çalıştıran, futbolcuları kondisyon deposu haline getiren Rıza Çalımbay demiyor muydu zaten ilk haftalardaki kötü sonuçlara rağmen, "Biz giderek yükseliyoruz. Geçen sezon da önceki sezon da böyleydi" diye. Sonunda yükselişe geçti. Başakşehir karşısında net bir galibiyet aldı, Başakşehir'in yenilgisizliğine de son verdi. Resmen zirve yarışının kaderiyle oynadı. Hocasına güvenen Mecnun Otyakmaz'ı da kutlayalım, Rıza hocayla takımını kuvvetli bir şekilde alkışlayalım.

HAFTANIN FUTBOLCUSU: VALENCIA (FENERBAHÇE)



Adam adıyor. Atıyor da atıyor. Karagümrük maçında bu kez hat trick (üçleme) yaptı, 5-4'lük galibiyette önemli rol oynadı. Peki geçen sezon neredeydi, bu sezon ne oldu da böyle patlama yaptı. Herhalde bunun bihiri Jesus'ta, ne adammış vay canına. Sadece Karagümrük maçı da değil, bu sezona mühiş başlamıştı zaten, bunu taçlandırdı. Ligde 7 maçta tam 10 gol attı, aralarında Galatasaray'ın da bulunduğu 7 takımı solladı. Çıldırtan futbolumuzda çılgın bir adam. 10 tam puan.

HAFTANIN KARMASI:

GÜNAY (GAZİANTEP FK)

TAYYİP TALHA (BEŞİKTAŞ), SADIK (KASIMPAŞA), CALVO (KONYASPOR)

EMRE KILINÇ (ANKARAGÜCÜ), CARDOSO (KAYSERİSPOR), NDİAYE (ADANA DEMİRSPOR), CRESPO (FENERBAHÇE), BORİNİ (KARAGÜMRÜK)

VALENCIA (FENERBAHÇE), DIA SABA (SİVASSPOR)



ALKIŞI ALANLAR:

VOLKAN DEMİREL



Boşuna demiyoruz, at binenin, kılıç kuşananın diye. Hatayspor kötü başlamıştı lige. "Yahu ne oluyor, bu gidiş nereye" derken... Volkan Demirel geldi işe. Farkını gösterdi, Hatayspor bir anda yükselişe geçti. 2'de 2 yaptı, umutsuzluğa kapılan camiayı ayağa kaldırdı. Demek ki sadece çalıştırmak yetmiyor takımı. Moral motivasyon da lazım, taktik lazım, konuşmak lazım. Bunları yapıyor Volkan Demirel. Nabza göre şerbet veriyor, karşılığını da böyle alıyor. Böyle giderse daha çok can yakar Hatayspor. Rakipler dikkat, geliyor Volkan açılın yoldan.

ADANA DEMİRSPOR



Bu çıldırtan lige renk kattı, katıyor. Liderliğe boşuna yükselmediğini her hafta bir kez daha kanıtlıyor. Tamam bu hafta yenemedi rakibini ama artık büyük takım olma yoluna girdiğini gösterdi. Gaziantep'te de kazanmak için varını yoğunu ortaya koydu, rakibini bir ara kalesine hapsetti. Bu duyguyu vermek önemli. Artık her rakip Adana Demirspor'un karşısına çıkarkan daha dikkatli. Başkana bravo, hocasına alkış. Adana'nın yolları taştan, sakın çıkmayın bu rotadan.

CEZA TAHTASI

TFF DUYUYOR MUSUN FERYATLARI



Lig başladı. 9 hafta geride kaldı. 1. hafta neyse, 3. hafta dur bakalım, 6. hafta düzelecek mi; derken her hafta feryatlar yükseliyor, giderek de katlanıyor. Bu hakemler neden bir türlü kendilerine çeki düzen vermiyor? VAR var, daha iyi olacak derken; VAR da tartışmaları körüklüyor. Nedir bu arkadaş, bu kadar çıldırtmak neden yetmiyor? Eyyy TFF, duyuyor musun her hafta daha da yükselen feryatları. Kulaklarını mı tıkıyorsun, sağıra mı yatıyorsun? Böyle giderse eğer söylemeye dilim varmıyor; nereye gidecek bu işin sonu. Neden harekete geçmiyorsun?

Bu haftalık da bu kadar. Futbol dolu, bol gollü, alkışı alanı çok, ceza tahtası boş nice haftalarda görüşmek dileği ile.