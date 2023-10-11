Bjelica bu akşam Trabzon'dan ayrılıyor. Abdullah Avcı geliyor

Turgay Beşyıldız-YENİÇAĞ

Trabzonspor'da Hırvat teknik adam Nenad Bjelica dönemi, resmen sona ermek üzere. Bjelica’nın, bu akşam saat:18.00 gibi havayoluyla Trabzon’a gelerek, tüm takımla ve kulüple vedalaşıp, özel eşyalarını alarak Trabzon’dan ayrılacağı öğrenildi

Bordo Mavili takımın başında sadece 16 maç sahaya çıkan Bjelica’ya, bu sezonki tüm maaş alacağından kalan 1 milyon 280 bin Euro’nun, iki taksit halinde ödeneceği öğrenildi.

Bu arada; Bordo-Mavili idareciler, Hırvat teknik adamın yerini Abdullah Avcı ile doldurmak için son hazırlıklarını sürdürüyor.

Bjelica'yla bağların resmen koparılmasının ardından, Abdullah Avcı için resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Abdullah Avcı’nın, bu gece havayoluyla Trabzon'a geleceği ve yarın yapılacak idmanda tecrübeli teknik adamın takımın başında olacağı belirtildi.

Trabzonspor'un, Abdullah Avcı ile yazılıp, çizildiği gibi 1 yıllık değil, 2 yıllık sözleşme imzalayacağı duyumu da alındı.

Abdullah Avcı'nın, ara transfer dönemi için Trabzonspor yönetimine raporunu sunduğu ve ara transferde de yapılacak takviyelerle takımı geliştireceği vurgulandı. Avcı’nın ara transfer isteği doğruysa, kulübe yakın kişiler ve Trabzon’daki spor kamuoyu bu istek eğer gerçekse, ara transfer yapılmasına karşı çıkacaklarını şimdiden konuşmaya başladılar ve Avcı’ya: ‘’Bu sezon kadron bu, elde avuçtaki de bu. Üstelik kadron çok geniş. Al bu takımı, sezon sonunda ligi en iyi yerde tamamlamaya çalış. Önümüzdeki sezon bakarız transfer işlerine.’’ diye, şimdiden mesaj gönderdiler.

Diğer yandan, Başkan Ertuğrul Doğan'ın Futbol A takımı ile ilgili tüm yetkiyi Abdullah Avcı'ya vereceği ilk duyumlar arasındaki yerini alırken, 1. yardımcı teknik adam olan Egemen Korkmaz hakkında da, kulüpten net bir açıklama beklendiği vurgulandı.

Bu arada Egemen Korkmaz’ın, her zaman olduğu gibi Trabzon’dan gelen telefonları açmamaya devam ettiği öğrenildi.