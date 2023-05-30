Bjelica: Bu seriye devam etmek istiyoruz

Trabzonspor teknik direktörü Nenad Bjelica, Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında 4-2 kazanılan Bitexen Giresunspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Nenad Bjelica, iyi bir iş çıkardıklarını belirterek, “Öncelikle takımımı kutlamak istiyorum. Maçın tamamına yakın bölümünde oyunu domine ettik. Birçok gol pozisyonu yakaladık, daha fazla gol atabilirdik. Bunları yakalarken rakibe çok fazla fırsat vermedik. 4-0’dan sonra biraz rahatlamanın etkisiyle, rakibin de evinde oynaması ve puanlara ihtiyacı olması sebebiyle 2 gol yedik. Genele baktığımızda gayet iyi iş çıkardığımızı söyleyebilirim. Bizim adımıza uzun zaman sonra deplasmandan galibiyetle dönebilmek çok güzel. Takımımızın ve taraftarımızın hak ettiği buydu. Bu seriye devam etmek istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Bjelica, açıklamalarının sonunda ise şu ifadelere yer verdi: “Takımımız bugün çok kompakt oynadı. Sahanın her alanında maçı domine ettik ve rakibe çok fazla fırsat vermedik. 4-0’lık skordan sonra oyuncularda biraz rahatlama oldu, bunu normal görebiliriz. Rakibiniz de oynamaya çalışıyor çünkü onların da galibiyete ve acil puanlara ihtiyacı vardı. Futbol böyle bir oyun, rakipsiz oynamıyorsunuz. Gol yemeyi seven bir teknik direktör değilim, 4-2 yerine 4-0 bitmesini isterdim ama rakibin de tabii ki kendileri için gol atması lazımdı. 80. Dakikaya kadar sürdürdüğümüz konsantrasyonu o dakikalardan sonra da sürdürüp uzatmalara sıkıntılı girmemeliyiz. Uzatma dakikaları hiç kimse için kolay değildir ama en başta da ifade ettiğim gibi genel anlamda iyi olduğumuzu düşünüyorum.”