Black Mirror'daki 'Joah kötü biri' senaryosu gerçek oluyor. Oyuncuların kendisi değil yapay zekası dizi ve filmlerde oynayacak

Dünyanın takip ettiği sevilen dizilerden biri olan Black Mirror dizisinin bir bölümü gerçek oldu.

Salma Hayek'in yapay zeka görüntüsünün kullanıldığını ve olayların Salma Hayek tarafından önceden kabul edildiğini anlatan bölümdeki senaryo artık güncel hayatta da olacak.

Oyuncular, bu dijital simülasyonların ekranda nasıl kullanılacağı üzerinde kontrol sahibi olmak için Hollywood stüdyolarıyla görüşme halinde olarak tanımlandı.

Walt Disney, Netflix ve diğer büyük stüdyolar ve yayın hizmetleri adına müzakere eden AMPTP grubu, sanatçıların dijital benzerliğini koruyacak "çığır açan bir AI teklifi" üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Stüdyolar, oyuncuların dijital kopyalarının “sonsuza kadar kullanabilmesini öneriyorlar” denildi.