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ABD Dışişleri Bakanı Blinken taziye ziyaretinde bulundu

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğine taziye ziyaretinde bulundu.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 20:08
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Blinken Türkiyenin Washington Büyükelçiliğine taziye ziyaretinde bulundu

ABD Dışişleri Bakanı Blinken taziye ziyaretinde bulundu
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Blinken, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenler için taziyede bulunmak üzere sabah Türkiye’nin Washington Büyükelçiliğine geldi.

Büyükelçi Hasan Murat Mercan tarafından karşılanan Blinken, Mercan'a taziyelerini iletti.

Daha sonra Büyükelçilikte oluşturulan taziye defterini imzalayan Blinken, yazısında "Şahsım ve Amerikan halkı adına, yaşadıkları büyük kayıptan dolayı Türkiye halkına taziyelerimi iletiyorum. ABD, bugün ve gelecekte müttefikimiz ve dostumuz Türkiye'nin yanındadır. Birlikte yeninden inşa edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Çıkışta gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Blinken, "Çok insan hayatını kaybetti, hayatlar sarsıldı ancak şunu ifade edebilirim ki ABD güçlü bir şekilde Türkiye ile dayanışma içerisindedir.

Birlikte yan yana omuz omuza yeniden inşa etmek için birlikte çalışacağız. Şu anda yardıma ihtiyacı olanlara destek olmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi. (AA)

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