Blinken Ürdün'ü ziyaret etti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu’da barış ve istikrarı sağlamak için Ürdün’e geldi. Türkiye ve Yunanistan’ın ardından Orta Doğu turuna başlayan Blinken, bugün Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Amman’da bir araya geldi.

Kral Abdullah, görüşmede, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik askeri operasyonunun sürmesinin bölgede “katastrofik sonuçlar” doğuracağı uyarısında bulundu ve ABD’ye bu konuda “kritik bir rol” oynaması çağrısında bulundu.

Blinken, daha sonra Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi. Safadi, basın toplantısında, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıların “acilen durdurulması”, bölgedeki sivil halkın “korunması” ve Gazze’nin her yerine “yeterli ve sürekli” insani ve sağlık yardımının “sağlanması” gerektiğini belirtti.

Blinken, Ürdün’deki temaslarının sonunda, Dünya Gıda Programı’nın (WFP) Amman’daki deposunu ziyaret etti. WFP, Gazze Şeridi’ne gıda yardımı göndermek için çalışıyor. Ancak Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Gazze’ye giren kamyon sayısı, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim’den bu yana dramatik bir şekilde azaldı.

Gazze’ye giren kamyon sayısı, saldırılardan önce günde 500 iken, geçen hafta günde ortalama 120’ye düştü. BM, Gazze Şeridi’ndeki dört Filistinliden birinin açlık sınırında yaşadığını, geri kalanının da ciddi açlık riski altında olduğunu bildirdi. BM, Gazze Şeridi’ndeki nüfusun hayatta kalması için sınır kapılarından giren kamyonlara ihtiyaç duyduğunu vurguladı.