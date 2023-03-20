Haberi Bloomberg verdi. Erdoğan’ın oy kazanma taktiği ortaya çıktı

Şubat ayının başında yaşanan korkunç deprem felaketi sonrasında Türkiye’de Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu göstermesi sonrasında seçim havasına girildi…

Uluslararası medya kuruluşları da Türkiye’deki seçim sürecine büyük ilgi gösterirken birçok ülkeden temsilciler ve muhabirler gelişmeleri anbean kapsamlı bir şekilde aktarıyor. ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg de bu medya kuruluşları arasında yer alıyor.

Son dönemde Türkiye’de yaşananlarla ilgili gelişmeleri aktaran Bloomberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hafta sonu programını değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hafta sonu Milli Muharip Uçağı’nın tanıtımına katılması ile ilgili bir haber yapan Bloomberg, “Erdoğan seçimlerde destek için jetleri kullanıyor” başlığını kullandı.

“KENDİ ROLÜNÜ KUTLADI”

“Giderek artan muhalefetle Mayıs ayındaki seçimde karşı karşıya gelecek. Cumhurbaşkanı yeni askeri cihazları bu hafta sonu tanıttı” ifadesinin kullanıldığı haberde, “Erdoğan bu hafta sonu düzenlenen etkinliklerde hem ülkesinin askeri geçmişini kutladı hem de savunma sanayisinde üstlendiği rolü” denildi.

Bloomberg’deki haberde, “20 yıldan uzun bir süre önce göreve gelen Erdoğan 14 Mayıs’taki seçimlerde iktidarını uzatmayı hedefliyor ve hırslı silah projelerinin milliyetçi ve muhafazakar seçmenden desteğini artırmasını umut ediyor” yorumu yapıldı. Analizde, “Giderek baskıyı artıran liderliğini yenmek için şu ana kadar oluşturulan en geniş muhalif parti bloğu ile karşı karşıya” ifadesi kullanıldı.

Haberde Türkiye’nin kendi askeri cihaz, silah ve araçlarını üretmeyi planladığı da hatırlatıldı.

Bloomberg, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının Washington’da rahatsızlık yaratmaya devam ettiğini de yazarken, ABD’nin bu sebeple Ankara’ya yaptırım uyguladığını da aktardı.