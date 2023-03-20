20 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Haberi Bloomberg verdi. Erdoğan’ın oy kazanma taktiği ortaya çıktı

Haberi Bloomberg verdi. Erdoğan’ın oy kazanma taktiği ortaya çıktı

Bloomberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Milli Muharip Uçağı’nın tanıtımına katılmasına “silah projelerinin milliyetçi ve muhafazakar seçmenin desteği için” ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 12:19
Takip Et

Bloomberg Erdoğan’ın oy kazanma taktiğini yazdı

Haberi Bloomberg verdi. Erdoğan’ın oy kazanma taktiği ortaya çıktı
+
Aa
-

Şubat ayının başında yaşanan korkunç deprem felaketi sonrasında Türkiye’de Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu göstermesi sonrasında seçim havasına girildi…

Uluslararası medya kuruluşları da Türkiye’deki seçim sürecine büyük ilgi gösterirken birçok ülkeden temsilciler ve muhabirler gelişmeleri anbean kapsamlı bir şekilde aktarıyor. ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg de bu medya kuruluşları arasında yer alıyor.

Son dönemde Türkiye’de yaşananlarla ilgili gelişmeleri aktaran Bloomberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hafta sonu programını değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hafta sonu Milli Muharip Uçağı’nın tanıtımına katılması ile ilgili bir haber yapan Bloomberg, “Erdoğan seçimlerde destek için jetleri kullanıyor” başlığını kullandı.

“KENDİ ROLÜNÜ KUTLADI”

“Giderek artan muhalefetle Mayıs ayındaki seçimde karşı karşıya gelecek. Cumhurbaşkanı yeni askeri cihazları bu hafta sonu tanıttı” ifadesinin kullanıldığı haberde, “Erdoğan bu hafta sonu düzenlenen etkinliklerde hem ülkesinin askeri geçmişini kutladı hem de savunma sanayisinde üstlendiği rolü” denildi.

Bloomberg’deki haberde, “20 yıldan uzun bir süre önce göreve gelen Erdoğan 14 Mayıs’taki seçimlerde iktidarını uzatmayı hedefliyor ve hırslı silah projelerinin milliyetçi ve muhafazakar seçmenden desteğini artırmasını umut ediyor” yorumu yapıldı. Analizde, “Giderek baskıyı artıran liderliğini yenmek için şu ana kadar oluşturulan en geniş muhalif parti bloğu ile karşı karşıya” ifadesi kullanıldı.

Haberde Türkiye’nin kendi askeri cihaz, silah ve araçlarını üretmeyi planladığı da hatırlatıldı.

Bloomberg, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının Washington’da rahatsızlık yaratmaya devam ettiğini de yazarken, ABD’nin bu sebeple Ankara’ya yaptırım uyguladığını da aktardı.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿4 anketin hepsinde tek isim önde. Fark yüzde 10'dan fazla
1
﻿4 anketin hepsinde tek isim önde. Fark yüzde 10'dan fazla
﻿4 anketin hepsinde tek isim önde. Fark yüzde 10'dan fazla
﻿Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı. 9 ili şiddetli yağış vuracak
2
﻿Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı. 9 ili şiddetli yağış vuracak
﻿Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı. 9 ili şiddetli yağış vuracak
﻿Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı. Hastalığı belli oldu
3
﻿Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı. Hastalığı belli oldu
﻿Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı. Hastalığı belli oldu
﻿Selçuk Geçer'in anketinden kim çıktı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
4
﻿Selçuk Geçer'in anketinden kim çıktı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Selçuk Geçer'in anketinden kim çıktı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿AFAD önce bağış sözünü tutmayan kamu kurumlarını açıklasın
5
﻿AFAD önce bağış sözünü tutmayan kamu kurumlarını açıklasın
﻿AFAD önce bağış sözünü tutmayan kamu kurumlarını açıklasın
﻿Erman Toroğlu'ndan Alanya-F.Bahçe maçıyla ilgili flaş sözler: Ayıptır ya hepinizin günahı boynunuza
6
﻿Erman Toroğlu'ndan Alanya-F.Bahçe maçıyla ilgili flaş sözler: Ayıptır ya hepinizin günahı boynunuza
﻿Erman Toroğlu'ndan Alanya-F.Bahçe maçıyla ilgili flaş sözler: Ayıptır ya hepinizin günahı boynunuza
﻿Bakan Varank açıkladı. Togg için verilen sipariş sayısı belli oldu
7
﻿Bakan Varank açıkladı. Togg için verilen sipariş sayısı belli oldu
﻿Bakan Varank açıkladı. Togg için verilen sipariş sayısı belli oldu
﻿İstanbul Havalimanı Avrupa'nın 'en yoğunu' oldu
﻿İstanbul Havalimanı Avrupa'nın 'en yoğunu' oldu
﻿İstanbul Havalimanı Avrupa'nın 'en yoğunu' oldu
﻿Ali Koç imza töreninde konuştu: Biraz geç kaldık
﻿Ali Koç imza töreninde konuştu: Biraz geç kaldık
﻿Ali Koç imza töreninde konuştu: Biraz geç kaldık
﻿Mesane kanseri tedavi yöntemleri nelerdir?
﻿Mesane kanseri tedavi yöntemleri nelerdir?
﻿Mesane kanseri tedavi yöntemleri nelerdir?
﻿Ankara’da feci kaza: 1 ölü
﻿Ankara’da feci kaza: 1 ölü
﻿Ankara’da feci kaza: 1 ölü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.