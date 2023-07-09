Blue Grubu Üyeleri İstanbul uçağında yolcuyla tartıştı

İngiliz Blue Grubunun solisti Lee Ryan, THY'nin Trabzon-İstanbul uçağında bir yolcu ile tartıştı. Tartışmaya Blue grubunun diğer üyeleri de katıldı. Başka bir yolcunun şikayeti üzerine İstanbul Havalimanı polisi tarafların ifadesine başvurdu.

Blue Grubu Üyeleri İstanbul uçağında yolcuyla tartıştı

Dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, İngiliz Blue Grubunun solisti Lee Ryan, THY'nin Trabzon-İstanbul uçağında ayaklarını önündeki koltuğa dayaması üzerine bir yolcu duruma tepki gösterdi. Ryan yolcuyla tartıştı.Tartışmaya Blue Grubunun diğer üyeleri de katıldı. Taraflar arasındaki tartışma uçaktan inerken de devam etti. Merdivende arbede yaşandı. Arbede sırasında bacağından yaralandığını iddia eden Ryan, doktor talep etti. İstanbul Havalimanı polisi, tarafların şikayetçi olması üzerine yolcuları karakola götürdü. İfade veren yolcular karakoldan ayrıldı.

Ünlü şarkıcı Lee Ryan British Airways uçuşunda da sorun yaşamıştı. Kendisine alkol servisi yapmayı reddeden kabin ekibine kötü davrandığı iddia edilen Ryan, London City Havalimanı'nda tutuklandıktan 12 saat sonra serbest bırakılmıştı.

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Kaynak: DHA

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