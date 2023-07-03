BM Dünya Gıda Örgütü’nde büyük yolsuzluk

Birleşmiş Milletler’e bağlı, merkezi Roma’da bulunan Dünya Gıda ve Tarım Örgütü WFP’nin Genel Direktörü Qu Dongyu’nun, görev süresi 4 yıl boyunca Çin’in yararına çalıştığı iddia edildi.

BM Dünya Gıda Örgütü’nde büyük yolsuzluk

T24’ün haberine göre, Alman kamu yayın kuruluşları BR, MDR, rbb ve SWR’in yaptığı ortak araştırmaya göre, örgütün özellikle yoksul Afrika ülkelerine Avrupa’da pestisit içerdiği için yasak olan Çin malı zirai ilaç sevkiyatı yaptığı ortaya çıktı. Ayrıca izin verilen pek çok yardım programının da Çin’in İpek Yolu projesine yaradığı tespit edildi.

WFP’DE LİYAKATSİZLİK

WFP çalışanlarından birinin şikayeti üzerine işe koyulan Alman yayın kuruluşları BR, MDR, rbb ve SWR, dört kıtada örgütün eski ve yeni çalışanları ile röportajlar yaparak, intern belgeleri inceleyip dataları analiz ederek yolsuzluk sonucuna ulaştı.

Yayın kuruluşları, bu ay içinde yeniden seçilmesi beklenen Çinli direktör Qu’nun örgüt içinde kadrolaştığı, kritik mevkilere Çinli çalışanları getirdiğini iddia ediyor. Örneğin örgütün internet sayfasını bir bilişim firması yerine Çinli bir tarım şirketine 400 bin Euro karşılığında yaptıran Qu’nun, “Officer” adı verilen Çinli memurların Çin’in Roma büyükelçiliğine sürekli bilgi verdiği, sözkonusu memurların “ajan” olarak anıldığı ifade edildi.

ÖRGÜT İDDİALARA YANIT VERMEDİ

Haberde Çinli direktörlerden birinin bitki korumadan, dolayısıyla pestisit kontrolünden sorumlu olduğu hatırlatılarak, 2020-2023 yılları arasında Asya, Afrika ve Okyanusta kıyısı olan ülkelere pestisit sevkiyatına ve pestisitin kullanıldığı projelere izin verildiği öne sürüldü.

Çoğu içeriğindeki toksitler nedeniyle Avrupa ülkelerinde kullanılmaları yasak olan bu pestisitlerin Çin kamu şirketlerinden Syngenta’dan satın alındığı belirtilen haberde, örgütün Qu idaresindeyken, Syngenta’nın da üyesi olduğu tarım kimyasalları çıkar grubu CropLife ile ortaklığa gittiği hatırlatıldı.

Alman yayın kuruluşlarının araştırmaları ayrıca Qu’nun izin verdiği projelerin Çin’in inşa ettiği yeni ipek yoluna altyapı sağladığını ortaya koydu.

Bu projelere, Laos’un Çin’e ihraç ettiği ineklerin aşılanması, İpek yoluna bağlantı kurulabilecek São Tomé ve Príncipe gibi Afrika adalarına liman inşa etmek gibi girişimler örnek gösterildi. WFP, Alman gazetecilerin yönelttiği sorulara yanıt vermedi.

BAŞKAN OLMAK İÇİN RÜŞVET VERMİŞTİ

Dört yıl önce Çin, BM Dünya Gıda ve Tarım Örgütü WFP’nin yöneticiliğine Qu Dongyu’yu aday göstermiş, Kamerun gibi üye ülkelere adayını çeksin diye onbinlerce dolarlık borç silme yoluna gitmişti.

Aynı yıl Almanya ve ABD’nin desteklediği Gürcistan da aday göstermişti ancak oyların çoğunu Çin aldı. Bu ay yapılacak seçimde de yine Qu aday gösterildi, diğer adaylar ise geri çekildi. ABD ve AB ise bu kez aday göstermedi.

Türkiye WFP üyesi değil, toplantılara gözlemci olarak katılıyor.

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