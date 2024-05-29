BM, Etiyopya'da kampı terk eden Sudanlı mülteciler için endişe duyuyor

Kaynak: AA
BM, Etiyopya'da kampı terk eden Sudanlı mülteciler için endişe duyuyor

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Etiyopya'daki durumu kritik olan Sudanlı mülteciler için kaygılarını dile getirdi.

BMMYK tarafından yapılan açıklamada, Awlala mülteci kampından ayrılan yaklaşık bin Sudanlı mültecinin durumuna dikkat çekildi.

Bazı mültecilerin açlık grevine başladığı belirtilen açıklamada, BMMYK personelinin mültecilerle sürekli temas halinde olduğu ve çözüm bulma çabalarını sürdürdüğü vurgulandı.

Ancak, mültecilerin sağlık ve güvenlik taleplerini dikkate alırken, protestolarının ve açlık grevlerinin savunmasızlıklarını artırabileceği kaygısı dile getirildi.

Awlala mülteci kampında kalan Sudanlı mülteciler, 1 Mayıs'ta yaşanan güvenlik ve hizmet eksikliklerini protesto etmek amacıyla kampı terk etmişti.

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