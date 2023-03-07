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BM: Kadın hakları alanında radikal yön değişimine ihtiyaç var

Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi İcra Direktörü Sima Bahous, kadın hakları alanında radikal bir yön değişimine ihtiyaç olduğunu duyurdu.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 21:16
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BM: Kadın hakları alanında radikal yön değişimine ihtiyaç var

BM: Kadın hakları alanında radikal yön değişimine ihtiyaç var
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BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) "Kadın, Barış ve Güvenlik" başlığıyla düzenlenen oturumda konuşan Bahous, 20 yıl önce kabul edilen 1325 nolu kararla cinsiyet eşitliği alanında tarihi bir adım atıldığını ancak kadın hakları alanında hala önemli eksiklikler bulunduğunu ifade etti.

Bahous, "Esasen bu kararın 20. yıl dönümü, kutlama yerine bir uyanış çağrısı olarak değerlendirilmeli" dedi.

"Kadının statüsünün" kuşatma altında olduğuna işaret eden Bahous, sosyal medya gibi teknolojik gelişimlerle beraber ortaya çıkan sorunların kadınları önemli boyutta etkilediğine dikkati çekti.

Bahous, Ukrayna'da savaşın birinci yılının ardından yerlerinden edilen 8 milyon Ukraynalının yüzde 90'ının kadın ve çocuklardan oluştuğunu belirterek, "Ukrayna'da tek çözüm kadınların da dahil edildiği bir barış" diye konuştu.

"Radikal değişime ihtiyaç var"

Bahous, "Kadın hakları alanında radikal bir yön değişimine ihtiyacımız var" ifadesini kullandı.

Kadın hakları alanında art arda toplantılar düzenlemek yerine somut adım atılması gerektiğine işaret eden Bahous, özellikle kadın örgütlerine gerekli kaynakların aktarımının önem taşıdığını kaydetti.

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