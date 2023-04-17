BM, Sudan'daki operasyonlarını askıya aldığını duyurdu

Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'da ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar nedeniyle, bu ülkedeki operasyonlarını durdurma kararı aldığını açıkladı.

BM, Sudan'daki operasyonlarını askıya aldığını duyurdu

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Sudan'daki personelin çatışma nedeniyle ülkeye giriş çıkış engeli yaşadığını, sınırlar ve havalimanının kapatıldığını belirtti.

BM'nin operasyonlarını durdurmak zorunda kaldıklarını ifade eden Dujarric, normal koşullarda ülkede 10 BM örgütü ve 80'den fazla sivil toplum kuruluşunun yaklaşık 250 program yürüttüğünü kaydetti.

Çatışmanın Sudan'daki insani durumu korkutucu boyutta etkilediğine dikkati çeken Dujarric, Hartum Havalimanı'ndaki çatışma nedeniyle bir BM uçağının da zarar gördüğünü bildirdi.

Çatışmaların BM'nin insani yardımlarını daha da fazla etkileyeceğine işaret eden Dujarric, ülkenin üçte biri olmak üzere yaklaşık 16 milyon kişinin ciddi bir şekilde insani yardıma ihtiyaç duyduğunun altını çizdi.

Dujarric, "En çok yardıma muhtaç kişilere ulaşabilmemiz için çatışmaların durması gerekiyor." mesajını verdi.

- "Çatışma sonlanmalı"

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths de konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Çatışmalar Sudan'da zaten çok kırılgan olan durumu daha da kötüleştiriyor. Çatışmanın sonlanması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Griffiths, hastane ve su ile elektrik altyapılarının hedef alınmasının "alarm verici" olduğunu belirterek, Dünya Gıda Programı'nın üç personelinin öldürülmesini dehşetle karşıladığını bildirdi.

BM 77. Genel Kurul Başkanı Csaba Körösi ise çatışmanın tekrar başlamasını ve şiddeti kınadığını belirtti.

Körösi, çatışmanın barışçıl bir şekilde sonuçlanması için destek vermeye hazır olduğunu duyurdu.

- Ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum'da ve çeşitli şehirlerde, 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nın feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını ve bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

Öne Çıkanlar
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Rusların sosyal medyayı nasıl manipüle ettiği ortaya çıktı. Akıl almaz yöntemleri ABD’nin istihbarat raporuna yansıdı
Rusların sosyal medyayı nasıl manipüle ettiği ortaya çıktı. Akıl almaz yöntemleri ABD’nin istihbarat raporuna yansıdı
Son Haberler
‘42. İstanbul Film Festivali’ ödülleri sahiplerini buldu Kültür Sanat
‘42. İstanbul Film Festivali’ ödülleri sahiplerini buldu
Akşener ve Yavaş emekli astsubaylar ile buluştu: Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti'ye oy istiyorum Siyaset
Akşener ve Yavaş emekli astsubaylar ile buluştu: Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti'ye oy istiyorum
ABD'den Hizbullah lideri için 7 milyon dolar ödül Dünya
ABD'den Hizbullah lideri için 7 milyon dolar ödül
Mansur Yavaş'tan net ‘14 Mayıs’ mesajı: Kılıçdaroğlu'nu Kızılay'dan Çankaya'ya kadar kortejlerle götürüp yerine oturtacağız Siyaset
Mansur Yavaş'tan net ‘14 Mayıs’ mesajı: Kılıçdaroğlu'nu Kızılay'dan Çankaya'ya kadar kortejlerle götürüp yerine oturtacağız
Intel kripto madenciliğinde kullanılan çip serisinin üretimini sonlandırdı Teknoloji - Otomotiv
Intel kripto madenciliğinde kullanılan çip serisinin üretimini sonlandırdı
Almanya'da spor salonunda bıçaklı saldırı: 4 yaralı Dünya
Almanya'da spor salonunda bıçaklı saldırı: 4 yaralı
Kırgızistan'da Filistin'e destek için iftar sofrası kuruldu Dünya
Kırgızistan'da Filistin'e destek için iftar sofrası kuruldu