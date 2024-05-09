Dünyanın en büyük santrforu ama. Harry Kane'in dramı

Kaynak: Haber Merkezi
Dünyanın en büyük santrforu ama. Harry Kane'in dramı
İngiliz futbolcu Harry Kane, dünyanın en önemli santrforu olarak kabul ediliyor. Her sezon çuval dolusu gol atan Kane'in dramı yine de bitmiyor.

İngiltere'nin son dönemdeki en büyük santrforu Harry Kane. Her sezon da çuvalla gol atıyor. Ama bir hasreti var ki... Drama dönüştü artık, "Kane'in laneti" de deniyor.

Kane, İngiltere'de Tottenham'da 12 sezon forma giydi. Her sezon onlarca gol attı. Ya gol kralıydı, ya da ikinci.

Bu sezon başında Tottenham'dan Alman devi Bayern Münih'e geçti. Bayern Münih bonservisi için tam 100 milyon euro ödedi.

Peki paranın karşılığını verdi mi? Attığı gollere bakarsan verdi. Çünkü 45 maçta 44 gol atarak inanılmaz bir sayıya ulaştı.

Ancak bu dramını bitirmeye yetmedi.

Harry Kane, bunca parlak kariyerine, attığı gollere rağmen hiç kupa kazanamadı.

Kariyerinde 527 maçta 335 gol atan Kane, bir kez bile kupa kaldıramadı.

Alman takımı Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e de elenince Harry Kane'in elleri yine boş kaldı.

İlgili Haberler
Zehra Güneş'in süper minisi yıktı geçti. İspanya'yı da salladı
Son Haberler
MNG Kargo’dan gelen bu mesajla on binlerce kişinin hayatı karardı Ekonomi
MNG Kargo’dan gelen bu mesajla on binlerce kişinin hayatı karardı
Bakan Koca şehir hastaneleri için 18 yılda ödenecek dev parayı açıkladı Gündem
Bakan Koca şehir hastaneleri için 18 yılda ödenecek dev parayı açıkladı
MGM Denizli'yi uyardı Yerel Haberler
MGM Denizli'yi uyardı
Kerimcan Durmaz 11 kilo aldı. Görenler tanıyamadı Magazin
Kerimcan Durmaz 11 kilo aldı. Görenler tanıyamadı
Uluslararası Zirve’de KKTC bayrağı dalgalandı Gündem
Uluslararası Zirve’de KKTC bayrağı dalgalandı
Plastik boru yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı Gündem
Plastik boru yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
Sinan Ateş'i öldürenlerin kaçırıldığı aracın olaydan sonra da kullanıldığı ortaya çıktı Gündem
Sinan Ateş'i öldürenlerin kaçırıldığı aracın olaydan sonra da kullanıldığı ortaya çıktı