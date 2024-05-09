Dünyanın en büyük santrforu ama. Harry Kane'in dramı

İngiltere'nin son dönemdeki en büyük santrforu Harry Kane. Her sezon da çuvalla gol atıyor. Ama bir hasreti var ki... Drama dönüştü artık, "Kane'in laneti" de deniyor.

Kane, İngiltere'de Tottenham'da 12 sezon forma giydi. Her sezon onlarca gol attı. Ya gol kralıydı, ya da ikinci.

Bu sezon başında Tottenham'dan Alman devi Bayern Münih'e geçti. Bayern Münih bonservisi için tam 100 milyon euro ödedi.

Peki paranın karşılığını verdi mi? Attığı gollere bakarsan verdi. Çünkü 45 maçta 44 gol atarak inanılmaz bir sayıya ulaştı.

Ancak bu dramını bitirmeye yetmedi.

Harry Kane, bunca parlak kariyerine, attığı gollere rağmen hiç kupa kazanamadı.

Kariyerinde 527 maçta 335 gol atan Kane, bir kez bile kupa kaldıramadı.

Alman takımı Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e de elenince Harry Kane'in elleri yine boş kaldı.