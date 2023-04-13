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BM'den sızdırılan Pentagon belgelerine ilişkin açıklama. Şaşırmadık!

Pentagon'dan sızdırılan belgelerle ilgili BM'den açıklama geldi. Sızdırılan belgelerde gözetlendiği ortaya çıkan BM Genel Sekreteri hakkında "Telefon görüşmelerinin dinlenmiş olma ihtimaline şaşırmadı" denildi.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 23:02
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BM'den Pentagon belgelerine şaşırmadık açıklaması

BM'den sızdırılan Pentagon belgelerine ilişkin açıklama. Şaşırmadık!
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Birleşmiş Milletler (BM), ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) sızdırılan belgelerde, Genel Sekreter Antonio Guterres'in de gözetlendiğine ilişkin "Genel Sekreter, bir süredir bu işi yapıyor. Uzun zaman siyaset yapmış ve kamuya mal olmuş bir kişi. Bu nedenle telefon görüşmelerinin dinlenmiş olma ihtimaline şaşırmadı." açıklamasında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, sızdırılan belgelerde, ABD'nin, Guterres'in telefon görüşmelerini dinlediğini ortaya koyan haberlere yanıt verdi.

Belgelerin ve içeriklerinin doğruluğunun kesin olarak bilinmediğine dikkati çeken Dujarric, "İletişimimizi en güvenli şekilde yürütmek için almamız gereken önlemleri alırız. Ne tür önlemler aldığımızı ya da alacağımızı açık bir şekilde belirtmem tabii ki uygun olmaz. BM'nin iletişiminin dokunulmazlığına ilişkin bazı hukuki anlayışlar mevcut ve tüm üye ülkelerin bunlara saygı göstermesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Dujarric, Guterres'in "özel ve kamuya açık" görüşmelerinde tutarlı olduğunu ve Ukrayna meselesinde tutumunun net olduğunu dile getirdi.

Özel görüşmelerin dinlenmesinin ve kamuya açık edilmesinin bazı gerçeklerin saptırılmasına yol açtığını kaydeden Dujarric, "Genel Sekreter, bir süredir bu işi yapıyor. Uzun zaman siyaset yapmış ve kamuya mal olmuş bir kişi. Bu nedenle telefon görüşmelerinin dinlenmiş olma ihtimaline şaşırmadı." dedi.

ABD'nin Guterres'i "Rusya'ya karşı yumuşak ve tavizkar" olmakla suçlamasına ilişkin iddialar hakkında ise Dujarric, "Genel Sekreter, hiçbir ülkeye karşı yumuşak ya da tavizkar davranmıyor. Uluslararası hukukun ve BM Şartı'nın ihlallerini açık bir şekilde dile getiriyor. Moskova'da, Kiev'de ve New York'ta da aynı şeyler söylüyor. Kendisi (Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'yla) savaşın en fakirler üzerindeki etkisini azaltmaya çalışıyor." diye konuştu.

Sızan belgelerde Guterres'e yönelik ifadeler

BBC'nin haberine göre, Pentagon'dan sızdırılan belgelerde, ABD'nin BM Genel Sekreteri Guterres ve Yardımcısı'nı yakından izlediği ve telefon görüşmelerini dinlediği görüldü.

Guterres ile Yardımcısı arasındaki telefon konuşması hakkındaki belgelerde, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na ilişkin "Guterres, hakkında yaptırım kararı olan Rus kurumlarını ya da bireylerini bile içerse, Rusya'nın ihracat kapasitesini geliştirmeye yönelik çabaları öne çıkardı." ve "Genel Sekreter'in Moskova'yı Ukrayna'da yaptıklarından sorumlu kılma konusundaki genel çabaları baltalayıcı." ifadeleri yer aldı. (AA)

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