BM'nin "Savaş suçu" işlemekle suçladığı örgütün komutanı Türkiye’de üniversiteden mezun oldu

Adı pek çok insan hakları ihlaline karışan ve uluslararası toplum tarafından "savaş suçu" işlemekle suçlanan Ahrar’uş Şarkkiye komutanı Ebu Hatim Şakra, Mardin Artuklu Üniversitesinden mezun oldu.

Bianet'ten Ferid Demirel'in haberine göre; Ebu Hatim Şakra, Artuklu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde okuyordu.

6 Haziran tarihinde Mardin Artuklu Üniversitesi Kampüsünde gerçekleşen mezuniyet töreninde Ebu Hatim Şakra, üzerinde Arapça harflerle Ahmed (İhsan Fayyad) el-Hayes isminin yazıldığı cübbeyi giydi.

ABD'NİN YAPTIRIM LİSTESİNDE

Ahrar’uş Şarkkiye, Suriye Gelecek Partisi Genel Sekreteri Kürt siyasetçi Hevrin Xelef başta olmak üzere pek çok sivilin infazıyla suçlanıyor.

ABD Hazine Bakanlığı Temmuz 2021 tarihinde, örgütü işlediği suçlardan dolayı yaptırım uygulananlar listesine alındı. Yaptırım uygulananlardan biri Ebu Hatem Şakra, diğer adıyla Ahmed İhsan Fayyad el-Hayes idi. Diğer isim de "Ebu Cafer Şakra” olarak bilinen ve Ahmed el-Hayes'in kuzeni olan Raed Jassim al-Hayes (Raed al-Hayes).

Aynı tarihlerde Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, eylemlerinden dolayı örgütün "Savaş suçu" işlediğini açıkladı.

YAĞMA VE İŞKENCE

Uluslararası Af Örgütü de 2018 Ağustos ayında bir rapor yayınladı ve raporunda, aynı örgütün Efrin’de insanları kaçırarak kaybettiği, keyfi tutuklamalar gerçekleştirdiği ve yağma yaptığı belirtildi.

Bölgesel ve uluslararası medya kuruluşlarının çeşitli dönemlerde yaptıkları haberlere göre, Ebu Hatim Şakra'nın ve Ahrar'uş Şarkiye'nin sicilinde pek çok suç bulunuyor. Özellikle Êzidilere yönelik işledikleri suçlar dikkat çekiyor.

Grup, adam kaçırma, işkence, sivillerin özel mülklerine el koyma ve yerinden edilmiş Suriyelilerin evlerine dönmelerini engelleme eylemleri gerçekleştirdi.

İddialardan biri, Ahrar'uş Şarkkiye grubunun, 2018'den bu yana yüzlerce kişinin idam edildiği Halep dışında büyük bir hapishane kompleksi inşa ettiği yönünde. İdlib ve Halep vilayetlerinin önde gelen iş ve muhalefet figürlerini hedef alarak yakınlarından fidye isteyen Ahrar'uş Şarkkiye fraksiyonunun, eski IŞİD unsurlarını da bünyesine kattığı belirtiliyor.