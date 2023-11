Böbrek korur besinler

Kırmızı ve mor meyveler- Mükemmel manganez, C vitamini, lif ve folat kaynağı olan çilek, kızılcık, ahududu ve yaban mersini gibi farklı türde meyveler böbrekleriniz için faydalıdır.

Bu meyvelerin antioksidan ve antienflamatuar özellikleri iltihabı azaltmaya yardımcı olur, mesane işleyişini iyileştirir. Böbrek sağlığını geliştirmek için taze, dondurulmuş veya kurutulmuş olarak tüketebilirsiniz.

Balık, vücuttaki iltihabı azaltan ve böylelikle böbrekleri çeşitli hastalıklardan koruyan omega-3 yağ asitleri içerir. Ayrıca balık, yüksek kaliteli protein kaynağıdır. American Journal of Kidney Diseases'da yayınlanan 2008 tarihli bir araştırmaya göre, balık tüketimi, şeker hastalığı olan kişilerde idrarda anormal protein seviyelerini düşürmeye yardımcı olur.

Böbrekler için en iyi balık türleri somon, gökkuşağı alabalığı, uskumru, ringa balığı ve

ton balığıdır. Böbrek problemlerini azaltmak için kızarmış balık yerine buharda pişirilmiş, pişmiş veya kavrulmuş balık yemelisiniz.

Yumurta akı, düşük fosfor içeriği ve yüksek kaliteli proteini nedeniyle böbrek hastalığı olan kişilere önerilir. Yüksek kaliteli protein, böbreklerin düzgün çalışması için gerekli olan temel bir amino asit içerir. Ek olarak, yüksek kaliteli protein vücutta metabolize edildiğinde daha az atık ürün üretir.

Yumurta beyazını omlet veya sarısı olmadan haşlanmış olarak yiyebilirsiniz. Böbrek sorunları olan kişiler yumurta sarısı yemekten kaçınmalıdır. Böbrekler üzerinde ekstra yüke neden olabileceği için yüksek protein alımı önerilmez.



Lahana, böbreklerinize ciddi bir zarar vermeden önce serbest radikalleri parçalamaya yardımcı olan fitokimyasallarla doludur. Ayrıca, B6 vitamini (124 mcg / 100 g), C vitamini (36.6 mcg / 100 g) ve K vitamini (76 mcg / 100 g), lif (2.5 mg / 100 g) ve folik asit (43 mcg / 100 g) içerir.

Bunların tümü optimal böbrek sağlığına yardımcı olur. Bu yapraklı yeşilin minimum potasyum içeriğine sahip olduğu göz önüne alındığında, diyaliz diyetine de harika bir katkı sağlar.

Zeytinyağı kalbinize ve böbreklerinize iyi gelir. Bu yağ, oksidasyonu azaltan ve böbrek sağlığını destekleyen bir anti-enflamatuar yağ asidi olan harika bir oleik asit kaynağıdır. Ayrıca zeytinyağı, iltihaplanmayı ve oksidasyonu önleyen polifenoller ve antioksidan bileşikler bakımından zengindir.

Sızma zeytinyağı, normal zeytinyağından daha yüksek miktarda antioksidan içerir; bu nedenle sağlık açısından en fazla faydayı elde etmek için bunlardan birini kullanın. Salata sosu yapmak için ve günlük yemeklerinizde zeytinyağı kullanabilirsiniz.

Sarımsak, böbrek hastalığı ve kalp hastalığı olasılığını etkili bir şekilde azaltabilen antioksidanlar ve pıhtılaşma önleyici özelliklere sahiptir. Her gün aç karnına 1-2 diş çiğ sarımsak yemek, vücuttaki kötü kolesterol seviyelerini ve iltihabı büyük ölçüde azaltabilir.

Yemeklerinize aroma ve lezzet katmak, sağlık açısından faydalarından yararlanmak için yemeklerinizde taze, konserve, kıyılmış veya toz sarımsak kullanabilirsiniz.

Soğan, böbrekleri detoksifiye etmeye ve temizlemeye yardımcı olan güçlü antioksidanlarla doludur. Böylelikle birçok böbrekle ilgili sağlık sorununu önlemeye yardımcı olur. Potasyum oranı düşük olan soğan ayrıca vücudun yağları, proteinleri ve karbonhidratları metabolize etmesine yardımcı olan bir mineral olan krom içerir.

Bunun da ötesinde, bu keskin kokulu katmanlı sebzeler, güçlü anti-inflamatuar özellikleriyle bilinir. Soğan çiğ veya yemeklerde pişirilerek yenebilir. Çiğ soğan, böbrek taşlarının doğal olarak tedavi edilmesine yardımcı olabilir.

Kırmızı dolmalık biberler kandaki toksik atıkları parçalamaya yardımcı olur ve bu nedenle böbrek sağlığına katkıda bulunur. Potasyum bakımından düşüktürler ve A, B6 ve C vitamini, folik asit ve lif bakımından zengindirler. Böbrek problemlerinden muzdarip olduğunuzda, genellikle potasyum alımınızı düşük tutmanız önerilir çünkü hasarlı böbrekler, potasyumu kanınızdan etkili bir şekilde filtreleyemeyebilir.

Bu lezzetli sebze ayrıca, belirli kanser türlerine karşı koruyan bir antioksidan olan likopen içerir. Kırmızı dolmalık biberleri çiğ, pişmiş, kavrulmuş, pişmiş veya doldurulmuş olarak diyetinize dahil edebilirsiniz.

Bu turpgiller sebzesi C vitamini (48,2 mcg / 100 g) bakımından yüksektir ve iyi miktarda folat (57 mcg / 100 g) ve lif (2 g / 100 g) içerir. Ayrıca, karaciğerin hücre zarlarına ve DNA'ya zarar verebilecek toksik maddeleri nötralize etmesine yardımcı olan indoller, glukozinolatlar ve tiyosiyanatlar gibi bileşiklere de sahiptir. Düzenli olarak tüketildiğinde karnabahar, antioksidan ve pıhtılaşma önleyici özelliklerinden dolayı iltihabı azaltabilir ve kolesterol seviyelerini düşürebilir.

Karnabahar çiğ olarak yenebileceği gibi buharda pişirilmiş, haşlanmış, kızartılmış, kavrulmuş veya fırında pişirilerek tüketilebilir. Ancak ürik asit birikimine neden olan pürin oranı yüksek olduğu için karnabahar, gut ve böbrek taşlarından muzdarip olanlar için uygun olmayabilir.

Elma, lif ve antienflamatuvar özellikleri yüksek olduğundan böbrekleri detoksifiye etmek ve temizlemek için iyidir. Ayrıca elma, idrar yolu enfeksiyonlarını önlemeye yardımcı olur ve böylelikle böbrek taşı riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Ek olarak, elma kolesterolü düşürmek, kalp problemlerine karşı korumak, kanser riskinizi azaltmak ve kabızlığı önlemeye yardımcı olmak için harikadır.