Böbrekleri yerle bir eden ilaçlar ortaya çıktı

Türkiye'de son 20 yılda son dönem böbrek hastalığına yakalananların sayısının 3 kat arttığını ve bunun dünyada en yüksek artış gösteren ülkelerden biri olduğu söylendi.
Böbrek hastalığı, birçok kanserden daha ölümcül olabilecek bir hastalıktır ve pek çok nedeni olduğu biliniyor.
Yaşam kalitesini düşüren ve böbrek hastalığına yol açabilen risk faktörlerinden birinin obezite olduğu belirtildi.
Ağrı kesici ilaçların bilinçli ve kontrollü kullanılmadığında böbrek yapısını bozduğunu ve böbrek yetersizliğine neden olabileceği bildirildi.
Diyabet, aşırı tuz kullanımı, obezite, sigara kullanımının yanı sıra sürekli ve kontrolsüz ağrı kesici kullanımı da böbreklere zarar verdiğinin altı çizildi.
Uzmanlar, ilaçların uzun süre kullanılmaması gerektiğini önerdi.
Kontrolsüz aşırı ağrı kesici ilaç tüketiminin kronik böbrek hastalığına yakalanma riskini artırdığı ortaya çıktı.
BÖBREK YETMEZLİĞİ NEDİR?
Böbreklerin fonksiyonlarını yavaş yavaş kaybetmesine kronik böbrek yetmezliği veya kronik böbrek hastalığı denir. Bu durum aniden ortaya çıkmaz, aksine zamanla gelişir. Böbreklerin fonksiyon kaybı, altta yatan nedenlere göre ilerler ve sonunda böbreklerin tamamen durmasına neden olabilir.
KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?
Kronik böbrek yetmezliği, erken evrelerde genelde fark edilmez ve belirti göstermez. Belirtiler, böbreklerin fonksiyonlarını yitirmeye başladığı ileri evrelerde görülmeye başlar. Kronik böbrek yetmezliğinin belirtileri, hastadan hastaya değişebilir.
Kronik böbrek yetmezliği belirtileri, başka hastalıklarla da karışabilir. Bu belirtiler şunlardır:
Halsizlik ve yorgunluk
Mide bulantısı
Kusma
Dikkat dağınıklığı
Vücutta fazla su tutulması ve ayaklarda ödem
İştahsızlık
Uyku bozuklukları ve sabahları gözlerde ödem
İdrar miktarı ve sıklığında değişim ve geceleri sık idrara çıkma
Geceleri kaslarda seğirme ve kramplar
Ayak ve ayak bileklerinde ödem
Ciltte kuruluk ve kaşıntı
Kalp zarında sıvı toplanması nedeniyle göğüs ağrısı
Akciğerlerde sıvı toplanması nedeniyle nefes darlığı
Yüksek tansiyon
Baş ağrısı
Erkeklerde sertleşme problemleri