Böbrekleri yerle bir eden ilaçlar ortaya çıktı

Türkiye'de son 20 yılda son dönem böbrek hastalığına yakalananların sayısının 3 kat arttığını ve bunun dünyada en yüksek artış gösteren ülkelerden biri olduğu söylendi.

Böbrek hastalığı, birçok kanserden daha ölümcül olabilecek bir hastalıktır ve pek çok nedeni olduğu biliniyor.

Yaşam kalitesini düşüren ve böbrek hastalığına yol açabilen risk faktörlerinden birinin obezite olduğu belirtildi.

Ağrı kesici ilaçların bilinçli ve kontrollü kullanılmadığında böbrek yapısını bozduğunu ve böbrek yetersizliğine neden olabileceği bildirildi.

Diyabet, aşırı tuz kullanımı, obezite, sigara kullanımının yanı sıra sürekli ve kontrolsüz ağrı kesici kullanımı da böbreklere zarar verdiğinin altı çizildi.

Uzmanlar, ilaçların uzun süre kullanılmaması gerektiğini önerdi.

Kontrolsüz aşırı ağrı kesici ilaç tüketiminin kronik böbrek hastalığına yakalanma riskini artırdığı ortaya çıktı.

BÖBREK YETMEZLİĞİ NEDİR?

Böbreklerin fonksiyonlarını yavaş yavaş kaybetmesine kronik böbrek yetmezliği veya kronik böbrek hastalığı denir. Bu durum aniden ortaya çıkmaz, aksine zamanla gelişir. Böbreklerin fonksiyon kaybı, altta yatan nedenlere göre ilerler ve sonunda böbreklerin tamamen durmasına neden olabilir.

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kronik böbrek yetmezliği, erken evrelerde genelde fark edilmez ve belirti göstermez. Belirtiler, böbreklerin fonksiyonlarını yitirmeye başladığı ileri evrelerde görülmeye başlar. Kronik böbrek yetmezliğinin belirtileri, hastadan hastaya değişebilir.

Kronik böbrek yetmezliği belirtileri, başka hastalıklarla da karışabilir. Bu belirtiler şunlardır:

Halsizlik ve yorgunluk

Mide bulantısı

Kusma

Dikkat dağınıklığı

Vücutta fazla su tutulması ve ayaklarda ödem

İştahsızlık

Uyku bozuklukları ve sabahları gözlerde ödem

İdrar miktarı ve sıklığında değişim ve geceleri sık idrara çıkma

Geceleri kaslarda seğirme ve kramplar

Ayak ve ayak bileklerinde ödem

Ciltte kuruluk ve kaşıntı

Kalp zarında sıvı toplanması nedeniyle göğüs ağrısı

Akciğerlerde sıvı toplanması nedeniyle nefes darlığı

Yüksek tansiyon

Baş ağrısı

Erkeklerde sertleşme problemleri