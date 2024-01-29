Bu üç hastalığı olanlar dikkat. İlaç satışları durdu. Türk Eczacıları Birliği açıkladı

Türk Eczacıları Birliği, Türkiye'de epilepsi, alzheimer ve migren hastalarının kullandığı ilaçları satışa sunan yabancı bir ilaç firmasının bu ilaçların satışını durdurduğunu duyurdu.

Bu ilaçların bazılarının eşdeğerleri olmadığı için hastaların mağdur olacağı uyarısında bulundu.

Birlik, yerli ilaç sanayisinin desteklenmesi ve bu ilaçların üretilerek halkın kullanımına sunulması gerektiğini vurguladı.

Birlikten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

- Ülkemizdeki bir yabancı ilaç firması, dağıtım kanallarına gönderdiği bir yazı ile Türkiye pazarında satışa sunduğu bazı ilaçların satışını sonlandırdığını bildirdi. Firmanın İletişim ve Hasta İlişkileri Direktörlüğü de bir basın kuruluşuna 'Ekonomik koşullar ve kur farkları nedeniyle ürünlerimizin bazı formlarını pazara sunmayı durdurduk' dedi. Firma, geçen cumartesi günü yaptığı açıklamada Türkiye'den ayrıldığı haberlerinin doğru olmadığını söyledi. Ancak açıklamada, haberlere konu olan bazı ilaçların satışının durdurulması ile ilgili başka bir bilgi vermedi.

"FİRMA KALIYOR AMA İLAÇLAR KALMIYOR"

- Mesele, firmanın Türkiye pazarından tamamen ya da kısmen çıkması değil. Mesele, epilepsi, alzheimer, migren hastalarının kullandığı ilaçlar ile göz damlalarını içeren bazı ilaçların satışının durdurulması ve bu ilaçların bazılarının eşdeğerlerinin bulunmaması yüzünden hastalarımızın mağdur olması. Firma, yaptığı açıklamada bu konuya değinmedi.

- İlaca erişimde sorunlar yaşandığı bu dönemde, Bölge Eczacı Odalarımızın ve eczacılarımızın, hastalarımızı ve kamuoyunu ilaç eczacılık faaliyetleri konusunda açık bir şekilde bilgilendirmesi meslek gereğidir. Firma, yaptığı açıklamada, bu ülke insanına uzun zamandır hizmet ettiklerini belirtti. Kendilerine hizmetleri için teşekkür ederiz, ancak vatandaşlarımızın ve ülkemizin de bu hizmetlere karşılık verdiklerini, bedellerini ödediklerini hatırlatmak isteriz.

"YERLİ İLAÇ SANAYİ ÖNEMLİ"

- Hastalarımızın bu tür mağduriyetleri yaşamaması için yerli ilaç sanayimizin her türlü imkanla desteklenmesi ve bu ilaçların ülkemizde bir an önce üretilip halkımızın hizmetine sunulması şarttır. Türk Eczacıları Birliği olarak bu konuda üzerimize düşeni yapacağımızı ifade ediyor, ilgili kurumlardan da gerekli önlemleri acilen almalarını talep ediyoruz.