Böbürlenme Almanya senden büyük İspanya var

Erken finaldi bu.

Şampiyonanın en iyi futbolunu oynayan, en çok şut çeken, en çok gol atan iki ekibi İspanya ile Almanya'nın kapışmasıydı.

Bu maç bir bakıma da henüz çok genç olmalarına rağmen isimlerinden çok söz ettiren iki delikanlının da mücadelesiydi.

Biri 16 yaşındaki İspanyol Yamal.

Diğeri 21 yaşındaki Alman Jamal.

Hani Kırkpınar güreşlerindeki tekerleme vardır ya;

"İki yiğit çıkmış meydane

İkisi de birbirinden merdane."

Aynı böyle.

Yamal bir asist yaptı, Jamal ise çok çalışmasına rağmen skora etki edemedi.

Beklendiği gibi kıran kırana, sert, zorlu bir maç oldu.

İspanya ilk yarıda daha iyi olan taraftı. Topa daha çok sahip oldular, daha çok pas yaptılar Orta sahada Jamal'ı ve İlkay'ı yakın markajla durdurup, kanatlardan Yamal ve Nico Williams'ın getirdiği toplarla tehlikeli oldular. Ama Alman savunmasında bir dünya markası Rudiger vardı.

İspanyolların ilk yarıda attığı şu 8, Almanların ise sadece 3'tü.

İkinci yarıya yine İspanyollar iyi başladı.

Bu devrenin daha başında Mourinho'nun gözdesi Morata'nın yakın mesafeden atamadığı gol inanılmazdı.

Ama 51.dakikada Yamal'ın asisti ve Olmo'nun golü ise derslikti. İspanya kendi sahasından 4 pasla gole giderken, Almanlar sağ kanatta Yamal'ı boş bırakmanın faturasını ödedi.

İspanya öne geçmiş, oyunu istediği gibi yönlendirirken teknik direktör Luis de la Fuente, inanılmaz bir hata yaptı ve takımın gol silahları Nico Willims, Morata ve Yamal'ı oyundan aldı.

Bu olacak iş değildi.

Oyundan çıkanlar bile bu karara inanamadı.

Bu Almanlara üstüme gel demekti.

Almanlar bu fırsatı kaçırır mı?

Sağlı sollu geldiler.

Bıkmadan usanmadan saldırdılar.

77.dakikada Füllkrug'un şutunda yan direğe takıldılar.

Ama gol adeta geliyorum diyordu.

O gol 89'da Florian Wirtz ile geldi ve maç uzatmalara kaldı.

106. dakikada büyük bir tartışma yaşandı. Musiala'nın şutunu Cucurella ceza alanında elle kesti, İngiliz hakem Taylor penaltıyı vermedi. İşin ilginci VAR da devreye girmedi.

Acaba Füllkrug ofsayt pozisyonunday mıydı.

Ama UEFA rejisi nedense pozisyonu ekrana getirmedi.

Şampiyonada çok başarılı olan Halil Umut Meler'i Türkiye'ye gönderen UEFA bu pozisyona ve hakem Taylor'a ne diyecek bakalım?

Gerçekten merak ediyorum.

Maç penaltılara gidecek derken, uzatmanın son dakikasında 119'da Michel Merino İspanya'yı zafere taşıdı: 2-1

İngilizlerin efsane golcüsü Gary Lineker 90'larda şöyle demişti.

"Futbol basit bir oyundur; 22 kişinin 90 dakika topu kovaladığı, sonunda her zaman Almanların kazandığı bir oyundur."

Bu sözü İspanyollar tarihe gömdü.

2008'de olduğu gibi yine Almanları yendiler.

Ev sahibi Euro 24'e veda etti, İspanya yarı finalde.

Ama iddia ediyorum, İspanya elenseydi, hocası Fuenta çarmıha gerilirdi..