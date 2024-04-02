Bocur otunu böyle kullanın boğaz ağrılarınız tarihe karışsın

Doğal ürünlerin sağlık üzerindeki yararları yaygın olarak bilinir ve bu sebeple sıklıkla tercih edilirler.

Boğaz ağrısı gibi yaygın bir sorun için, gargara olarak kullanıldığında etkili bir çözüm sunabileceği keşfedilmiştir.

Peki, bocur otu tam olarak nedir?

Düğünçiçeğigiller ailesine ait olan Bocur otu, odunsu gövdeli veya otsu, çok yıllık bir bitki türüdür. Üç bölümlü yaprakları, her biri üç parçaya ayrılan yapraklardan oluşur. Yan yapraklar yumurta ya da mızrak şeklinde olup, kenarları düzgündür; üst yüzeyi koyu yeşil, alt yüzeyi ise açık yeşil renktedir.

Faydalarına gelince…

Kesilmeyen kanamaları durdurma özelliğine sahiptir.

Boğaz ağrılarına karşı gargara formubonda kullanımı faydalıdır.

Tüberküloza iyi gelmektedir.

Temre hastalığını tedavi edebilir.

Boğmaca ve öksürük şikayetlerini hafifletir.

Sarılıkta da olumlu etkiler gösterir.

Sinir sistemini sakinleştirir.

Nikris ve kas kramplarında da yararlıdır.

Kullanım talimatı:

Bir tatlı kaşığı Bocur otu, demliğe eklenir ve üzerine 300-500 ml kaynar su dökülerek 5-10 dakika demlenmeye bırakılır. Daha sonra süzülerek tüketilir.

Uyarı: Belirtilen dozajın dışına çıkılmamalı ve uzun süreli kullanımdan kaçınılmalıdır.