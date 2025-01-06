Bodrum açıklarında deprem (6 Ocak 2025)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bodrum açıklarında deprem (6 Ocak 2025)

Son dakika... Son dakika... Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'ın sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Muğla'da saat 11.46 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Bodrum açıklarındaki depremin 41.37 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

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