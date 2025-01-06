Bodrum açıklarında deprem (6 Ocak 2025)

AFAD'ın sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Muğla'da saat 11.46 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Bodrum açıklarındaki depremin 41.37 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 6, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Ege Denizi - [34.39 km] Bodrum (Muğla)
Tarih:2025-01-06
Saat:11:46:57 TSİ
Enlem:36.73611 N
Boylam:27.035 E
Derinlik:41.37 km
Detay:https://t.co/16CqZtm3Lo@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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