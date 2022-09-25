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Bodrum Belediye Başkanlığı Müfettiş Yardımcısı giriş sınavı ilanı

Bodrum Belediye Başkanlığı'nın yayımladığı ilana göre, müfettiş yardımcısı giriş sınavı yapılacağı duyuruldu.

Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar - 14:57
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Bodrum Belediye Başkanlığı Müfettiş Yardımcısı giriş sınavı ilanı

Bodrum Belediye Başkanlığı Müfettiş Yardımcısı giriş sınavı ilanı
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Bodrum Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak Teftiş Kurulu Müdürlüğünde görevlendirilmek üzere; “Bodrum Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği” hükümlerine göre Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan Müfettiş Yardımcısı kadrosuna 9.dereceden beş (5) adet Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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