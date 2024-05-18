İsmail Kartal bitirdi

Kaynak: Haber Merkezi / AA
İsmail Kartal bitirdi
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi hazırlıkları bitirdi.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadelede kazanmaktan başka şansı olmayan Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları son buldu.

Sarı-lacivertli kulüpten idmana dair yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Ardından 3 gruba ayrılan futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pasla sürdürdükleri idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladığı kaydedildi.

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