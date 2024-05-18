İsmail Kartal bitirdi

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.
RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadelede kazanmaktan başka şansı olmayan Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları son buldu.
Sarı-lacivertli kulüpten idmana dair yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladığı belirtildi.
Ardından 3 gruba ayrılan futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pasla sürdürdükleri idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladığı kaydedildi.
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