Polise ateş açmıştı, cinsel organında uyuşturucu bulundu

Kaynak: İHA
Polise ateş açmıştı, cinsel organında uyuşturucu bulundu
Arnavutköy'de polise ateş açması nedeni ile vurulan ve hayatını yitiren şahsın cinsel organında gizlediği belirlenen16 parça eroin bulundu.

Olay, Taşoluk Mahallesi Candaner Sokak'ta gerçekleşmiş polisler Kavakdibi Sokağı'ndaki metruk binayı uyuşturucu madde kullanımıyla ilgili kontrole gitmişti. Binayı kontrol eden ekiplere kimlik kontrolü yaptıkları sırada sokakta araç içinde bulunan 2 şüpheli polise silah çekerek kaçmaya çalışmıştı.

Polis ekipleri ile şüpheliler arasında çatışma çıkmış çatışmada Erhan K. isimli şüpheli yaralanmış ancak kaldırıldığı hastanede hayatını yitirmişti.

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Hakan Ç. isimli zanlı ise hastanede tedaviye alınmıştı. Hayatını yitirin Erhan K.'nın hastanede tedavisi sırasında cinsel organında uyuşturucu madde bulunduğu tespit edildi.

Polis ekipleri ölen şahsın cinsel organında sakladığı satışa hazır vaziyette 16 parça eroin ve olay sırasında kullandıkları 1 adet ruhsatsız tabancaya el konuldu.

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