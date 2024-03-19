Bodrum, Dalyan ve Marmaris’te SİT alanları plaj olarak kiralanacaktı. Cennet koylar kurtuldu

Kaynak: Patronlar Dünyası
Bodrum, Dalyan ve Marmaris’te SİT alanları plaj olarak kiralanacaktı. Cennet koylar kurtuldu
Bodrum, Dalyan ve Marmaris’te doğal SİT alanı ve özel çevre koruma bölgesi gibi alanların plaj olarak 5 yıllığına kiralanması için açılan ihaleyle ilgili flaş karar çıktı. MUÇEV, 13 Mart’ta açılan ihalenin iptal edildiğini duyurdu.

Muğla Çevre Vakfı (MUÇEV), Bodrum, Dalyan ve Marmaris’teki plaj alanlarını 5 yıl süreyle kiralama ihalesine çıkacağını duyurmasının ardından, dün ihalelerin iptal edildiğini duyurdu.

Patronlar Dünyası’ndan Kenan Gürbüz’ün haberine göre, Muğla’ya Hizmet Vakfı ile Türkiye Çevre Koruma Vakfı ortaklığı ile kurulan ve kurulduğu günden bugüne kamuoyunun tepkisine neden olan MUÇEV Turizm Ticaret Anonim Şirketi; 3. derece doğal sit, nitelikli doğal koruma alanları ve özel çevre koruma bölgesindeki alanları 5 yıl süreyle kiralanmak üzere 13 Mart’ta ihale açmıştı.

Bodrum ilçesine bağlı Bitez Mahallesi’ndeki bin 235.14 metrekarelik alan 1 milyon TL + KDV bedelle, Ortaca’ya bağlı Dalyan Mahallesi’nde İztuzu’ndaki 46 bin 371,54 metrekarelik alan 10 milyon 400 bin TL + KDV bedelle ve Marmaris’e bağlı Kızkumu’ndaki 2 bin 609,63 metrekarelik alan 1 milyon 650 bin TL + KDV bedelle ihaleye çıkarılmıştır. Şirket ayrıca, Fethiye ilçesi Kaya Mahallesi’nde bulunan Özel Çevre Koruma Bölgesi’ndeki ahşap iskeleyi de 250 bin TL + KDV bedelle 5 yıllığına kiralamak üzere ihaleye çıkarmıştı.

İhaleler, 22 Mart’ta ‘yarışmalı teklif usulü’ ile yapılacakken, MUÇEV ihaleleri iptal ettiğini açıkladı. MUÇEV’in resmi internet sitesinde bugün yer alan duyuruda, “İşletme Hakkının Kiralanması İşi görülen lüzum üzerine iptal edilmiştir.” denildi.

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