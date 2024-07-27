Bodrum FK golcüsünü buldu

Kaynak: AA
Bodrum FK golcüsünü buldu

Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Bodrum FK, 19 yaşındaki forvet oyuncusu Seçkin Batuhan Fırıncı'yı kadrosuna kattı.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Sipay Bodrum FK, Tuzlaspor'dan 19 yaşındaki santrafor Seçkin Batuhan Fırıncı ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, tarihinde ilk kez Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek Sipay Bodrum FK'da transfer çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüz, geçen sezon Diyarbekirspor'da kiralık forma giyen Tuzlaspor'un oyuncusu Seçkin Batuhan Fırıncı ile 5 yıllık anlaşmaya varmıştır. Ailemize hoş geldin Batuhan." ifadelerine yer verildi.

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