Konyaspor’da sezonlar biter borçlar bitmez

“Felaket Tellalı” ya da “Gamlı Baykuş” yakıştırması yapmışlardı bana…

Fatih Özgökçenli Konyaspor’un kötü yönetildiğini yazdığım, fincancı katırlarını ürküttüğüm için…

Yetinmemişlerdi yazılarıma erişim engeli getirmişlerdi…

Aba altından sopa göstermeleri de cabası…

Konyaspor’a atanan Özgökçen’in, derdinin Konyaspor’u değil, kendini parlatmak olduğunun altını çizmiş, “kimse kendisini kandırmasın, bu takımın borcu 600 milyon değil, 1 milyarın üzerinde” dediğim için de “cüzzamlı” muamelesi görmüştüm…

Yaptığım iş; halının altındaki pislikleri ortaya çıkarmaktı ve gün geldi, Konyaspor’u yönetenler kendileri açıkladılar, kulübün mali tablosunu…

Halının altındaki pisliği açığa kendileri çıkardılar…

Bana göre de doğruyu yaptılar ki, herkesin gerçekleri görmesini sağladılar…

Ömer Korkmaz ve yönetiminin, Konyaspor’un 1 milyarın üzerindeki borcunu düşürme gibi bir şansları var mı?

Bana göre yok!

Çünkü, takımdan bir kamyon dolusu oyuncu gönderilmiş, bunların boşluğunu da transfer yaparak doldurmaya çalışıyorlar…

Diğer ödemeleri saymıyorum ki, içiniz kararmasın!

Dolayısıyla kulübün borcunun şu anda nerelerde olduğunu Başkan Ömer Korkmaz ve yönetimdeki mali işlerden sorumlu yöneticilerden başka kimse bilmiyor…

Şunu söylemekte bir sakınca görmüyorum; Konyaspor çok sezonları bitirir, ama borcunu bitirmez.

*

YÖNETİM ÇALIŞIYOR

Ömer Korkmaz ve yönetiminin yeni sezon için elleri taşın altında…

Çalışıyorlar…

Çabalıyorlar…

Yürümüyor, koşturuyorlar…

Özellikle dış transferde son derece gayretliler…

Yabancı transferlerin yanı sıra son olarak Fenerbahçe’den Umut Nayır ve Melih Bostan’a imza attırdılar…

Bu oyuncular bilindik oyuncular…

Konyaspor’a ne verecekler, Konyaspor’dan ne alacaklar?

Bekleyip göreceğiz…

Diğer transferler de öyle…

Birçoğu kapalı kutu.

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ALTYAPI MESELESİ

Google'da denk gelmiştim…

Alex Bellos isimli bir yazar “Futebol” isimli kitabında , “Allah en iyi oyuncuları Brezilya’ya gönderdi, sonra da dengeyi sağlamak için en kötü yöneticileri” diye bir sözü var…

Brezilya’dan iyi futbolcu çıktığını, futbolla ilgilenen herkes gibi, bende biliyorum, ama kötü yönetici çıktığını hiç duymamıştım…

Brezilyalı yöneticiler ne yapıyorlar da, yazar kendilerine “kötü” damgası vuruyor?

Araştırmak için o kadar zaman ayıramam…

Konuyu Konyaspor’a getirmek istiyorum…

3 milyon nüfusu olan bir şehrin takımı, bugün ekonomik olarak yerlerde sürünüyor, özgürce transferler yapamıyor, altyapıdan yukarıya oyuncular fırlatamıyorsa, bunun başlıca sebebi kötü yöneticiler, kötü yöneticilerin liyakatsız teknik ekip atamaları değil midir?

Kötü yöneticiler kulüplerin kaderiyle oynadıkları gibi, gencecik çocukların geleceklerine de “ipotek” koyuyorlar…

Niye mi?

Niyesi ortada!

Her gelen yönetimin kendine yakın olan hacı, hocaya para kazandırma sevdasından…

Geçmiş sezonlarda gördük bunu…

Adam 60-70 kilometre uzaklıktaki köyüne yazlık yaptırıyor, kulübün kendisine tahsis ettiği arabayla inşaatı kontrole gidiyor…

İsmi önemli değil, bir devlet adamımız, “Uzun vadede başarı için altyapının önemi büyüktür” dedi ve devamında da, “özellikle bu astronomik rakamları gördükten sonra alt yapılar kulüplerin kurtuluşu” diyerek, bir gerçeğin altını çizdi…

Konyaspor’un altyapısından mutlaka 1-2 oyuncu çıkmalıdır…

Çıktıktan sonra da kapının önüne bırakılmamalıdır…

Konyaspor’da hasbelkader yönetici olanlar, kollarını öncelikle amcaoğluna “iş” dayıoğluna “aş” bularak sıvarlar…

Ne acıdır ki, Konya’da bu hep böyle olmuştur…

Konyaspor altyapısı bir iş kapısı gibi görülmüştür, dünden bugüne…

Günümüzde mi?

Maalesef düzen aynı.