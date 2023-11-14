Bodrum kıyıları çöpe boğuldu

Muğla'nın en turistik bölgesi Bodrum'da derelerden taşan çöpler sonunda Bodrum kıyılarını da çöpe boğdu.

KAYNAK: İHA
Bodrum kıyıları çöpe boğuldu



Bodrum’da dün gün boyu aralıklarla etkili olan sağanak yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokakların dereye döndüğü yağışta debisi artan derelerdeki yağmur suları, denize aktı.

Derelere atılan çöpler, sel suları ile birlikte denize geldi. Yağmurun etkisini yitirmesinin ardından çöpler sahil kenarında birikti. Bitez sahilinde biriken atıklar tepkiye neden oldu.

Derelere atılan çöpler, yağışla birlikte Bitez Barajı olarak bilinen gölete geldi. Barajın yüzeyini çöp kapladı. Sabah saatlerinde bu olumsuz manzara ile karşılaşan vatandaşlar, sorumsuzluğa tepki gösterdi.

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