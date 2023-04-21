Bodrum plajları bayramla birlikte hareketlendi

Muğla’nın dünyaca turistik ilçesi Bodrum’da, Ramazan Bayramı dolayısıyla plajlarda yoğunluk yaşandı. Yerli ve yabancı turistler, denizin keyfini çıkardı.

Bodrum plajları bayramla birlikte hareketlendi

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum’da Ramazan Bayramı’nın ilk gününde sahilde yoğunluk oluştu. Güneşi gören yerli ve yabancı turistler, başta Gümbet ve Kumbahçe olmak üzere plajları doldurdu. Hava sıcaklığı 25, deniz suyu sıcaklığının ise 20 derece ölçüldüğü Bodrum'da turistler, güneşin tadını çıkardı. Bazı turistler denize girdi, bazıları ise güneşlenmeyi tercih etti. Bazı otellerde düzenlenen aktiviteler ise tatilcilerden ilgi gördü.

'Bayramda sahillerde hareketliliğin başladığını söyleyen turizmci Serkan Karaman, “Ramazan Bayramı ve okulların tatil olmasıyla birlikte talep hayli yüksek. Özellikle yerli misafirlerimiz 9 günlük tatil için yoğun ilgi gösterdi. Bodrum’un bilinen marka değeri sayesinde de biz ciddi bir talep aldık. Sahiller ve işletmeler kalabalık hale geldi. Yurt dışı uçuşlarının da artmasıyla birlikte İngiltere, Polonya, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinden talepler almaya başladık. Ramazan Bayramı'nı da sezonun başlangıcı kabul ediyoruz. Uçuşların artmasıyla talebin mayıs ayında artmasını bekliyoruz" diye konuştu.(DHA)

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