Bodrum'a Star Legend kruvaziyeri ile 218 yolcu geldi

Kaynak: AA
Bodrum'a Star Legend kruvaziyeri ile 218 yolcu geldi
Muğla'nın Bodrum ilçesine Bahamalar bayraklı "Star Legend" adlı kruvaziyer gemisi geldi.

Rodos Limanı'ndan gelen ve 159 metre uzunluğundaki dev gemide çoğunluğu ABD'li 218 yolcu ile 194 personel bulunuyor. Yolcular, pasaport işlemlerini tamamladıktan sonra turistik ilçeyi gezmek için gemiden indiler.

Paşatarlası ve Kumbahçe sahilinde yürüyüş yaparak alışveriş yapan yolcular, güneşli havayı değerlendirerek denize de girdiler.

Geminin akşam saatlerinde Kuşadası Limanı'na doğru hareket edeceği belirtildi.

Aynı zamanda Bodrum'a gelen 110 metre uzunluğundaki mega lüks motor yat "Radiant"ta mavi tur için hazırlıkların yapıldığı gözlendi.

Son Haberler
Atatürk’ün Aliağa’ya gelişinin 90. yılı kutlandı Yerel Haberler
Atatürk’ün Aliağa’ya gelişinin 90. yılı kutlandı
Konyaspor'un Süper Lig'de nasıl kalacağını açıkladı. Recep Çınar Kasımpaşa galibiyetini yazdı Spor
Konyaspor'un Süper Lig'de nasıl kalacağını açıkladı. Recep Çınar Kasımpaşa galibiyetini yazdı
ATM’nin sahte para verdiği iddia edildi Yerel Haberler
ATM’nin sahte para verdiği iddia edildi
Dünyanın en uzun süre yaşayan yapışık ikizleri 62 yaşında öldü Dünya
Dünyanın en uzun süre yaşayan yapışık ikizleri 62 yaşında öldü
Eskişehir'de gondol kuyruğu Yerel Haberler
Eskişehir'de gondol kuyruğu
İran Portekiz bandıralı gemiye el koydu Dünya
İran Portekiz bandıralı gemiye el koydu
Bingöl'de minibüs ile otomobil birbirine girdi. 7 yaralı Gündem
Bingöl'de minibüs ile otomobil birbirine girdi. 7 yaralı