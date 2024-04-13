Bodrum'a Star Legend kruvaziyeri ile 218 yolcu geldi

Rodos Limanı'ndan gelen ve 159 metre uzunluğundaki dev gemide çoğunluğu ABD'li 218 yolcu ile 194 personel bulunuyor. Yolcular, pasaport işlemlerini tamamladıktan sonra turistik ilçeyi gezmek için gemiden indiler.

Paşatarlası ve Kumbahçe sahilinde yürüyüş yaparak alışveriş yapan yolcular, güneşli havayı değerlendirerek denize de girdiler.

Geminin akşam saatlerinde Kuşadası Limanı'na doğru hareket edeceği belirtildi.

Aynı zamanda Bodrum'a gelen 110 metre uzunluğundaki mega lüks motor yat "Radiant"ta mavi tur için hazırlıkların yapıldığı gözlendi.