Bodrum'da 11 metrelik motoryat battı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sintine pompa arızası nedeniyle 11 metre uzunluğundaki 'Betty' isimli motoryat battı.

KAYNAK: DHA
Bodrum'da 11 metrelik motoryat battı

Türkbükü açıklarında demirli halde bulunan 11 metre uzunluğundaki 'Betty' isimli motoryatın sintine pompasında arıza meydana geldi.

Arıza nedeniyle pompa geri vakumlama yapmaya başladı. Kısa süre içerisinde tekne su almaya başladı. Bölgedeki denizciler tekneyi kurtarmak için harekete geçti.

Denizcilerin uzun uğraşları sonuçsuz kaldı. Su almaya devam eden tekne kısa sürede battı. Sahildeki yerli ve yabancı turistlerle teknelerdeki vatandaşlar, yaşananları şaşkınlıkla izledi.

Motoryatın kurtarılması için çalışma başlatıldı.

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