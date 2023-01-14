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Bodrum'da Akdeniz foku görüntülendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerden Akdeniz foku, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 16:40
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Bodrum'da Akdeniz foku görüntülendi

Bodrum'da Akdeniz foku görüntülendi
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Gümbet Mahallesi Asarlık mevkiinde sabah saatlerinde vatandaşlar nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz foku olduğunu fark etti. Vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde, fokun, iskele civarında dolandığı ve daha sonra gözden kaybolduğu görüldü.  Akdeniz Fokunun  sahile ve iskeleye zaman zaman geldiği belirtildi. (DHA)

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