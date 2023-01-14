Bodrum'da Akdeniz foku görüntülendi

Gümbet Mahallesi Asarlık mevkiinde sabah saatlerinde vatandaşlar nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz foku olduğunu fark etti. Vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde, fokun, iskele civarında dolandığı ve daha sonra gözden kaybolduğu görüldü. Akdeniz Fokunun sahile ve iskeleye zaman zaman geldiği belirtildi. (DHA)