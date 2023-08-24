Bodrum'da Arap şeyhi 700 bin litre yakıt aldı. Tabii onlar için Türkiye sudan ucuz hale getirildi

Birleşik Arap Emirlikleri şeyhine ait mega yat Bodrum’da 700 bin litre yakıt ikmali yaptı.

Bodrum'da Arap şeyhi 700 bin litre yakıt aldı. Tabii onlar için Türkiye sudan ucuz hale getirildi

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Şeyh Mansur Bin Zayed El-Nahyan'a ait olduğu belirtilen 2022 yılı yapımı lüks yat, önceki hafta Bodrum’a demirledi.

screenshot-3-001.png

Paşatarlası mevkisindeki yolcu limanı iskelesine yanaştırılan mega yata, gün içerisinde getirilen akaryakıt tankerleriyle yakıt ikmaline başlandı.

screenshot-2-001.png

Yata 25 tankerle yaklaşık 700 bin litre yakıt ikmali yapıldı. Öğleden önce başlayan ikmal, akşam saatlerinde de sürdü.

screenshot-1.png

Lüks yat, dünyanın en büyük motor yatları arasında beşinci sırada gösteriliyor.

Çift helikopter pisti, plaj kulübü, spor salonu, yüzme platformu, balkonlu kabinler, su arıtma sistemi gibi imkanları bulunan yatta 48 misafir ağırlanabiliyor.

screenshot-4-001.png

Öne Çıkanlar
Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar maaş alacak?
Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar maaş alacak?
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
Son Haberler
Google Chrome'a işleri kolaylaştıracak efsane özellik geliyor Teknoloji - Otomotiv
Google Chrome'a işleri kolaylaştıracak efsane özellik geliyor
Türkiye'nin en büyük tatlı su kaynaklarından Bursa'daki İznik Gölü’nün rengi turkuaza döndü Güncel
Türkiye'nin en büyük tatlı su kaynaklarından Bursa'daki İznik Gölü’nün rengi turkuaza döndü
TFF'den Beşiktaş'a: Ceza vermeye devam edeceğiz Spor
TFF'den Beşiktaş'a: Ceza vermeye devam edeceğiz
Dilan Çiçek Deniz dublörüyle poz verdi. Kimse tanıyamadı Magazin
Dilan Çiçek Deniz dublörüyle poz verdi. Kimse tanıyamadı
İngiltere Savunma Bakanı: Savaş ne kadar sürerse Ukrayna'yı o kadar destekleyeceğiz Dünya
İngiltere Savunma Bakanı: Savaş ne kadar sürerse Ukrayna'yı o kadar destekleyeceğiz
Patates böyleyse ağzınıza bile sürmeyin. Zehir saçıyor. Sindirim sistemini yok ediyor Sağlık
Patates böyleyse ağzınıza bile sürmeyin. Zehir saçıyor. Sindirim sistemini yok ediyor
Google'a bir Türkçe emekli bir de İngilizce emekli yazın görün gerçekleri. İyi ki Google var Güncel
Google'a bir Türkçe emekli bir de İngilizce emekli yazın görün gerçekleri. İyi ki Google var