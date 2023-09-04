Motorinde "Sus sesini çıkartma indirimi" Seçimden önce 18.58 TL'den satılıyordu

Özel Tüketim Vergisi'nin üç kat artırılması ve ardı ardına gelen zamların etkisiyle motorin fiyatlarının litre başına 40 Türk Lirası'na yaklaştığı şu günlerde, nihayet motorin fiyatlarında bir indirim yapılacağı tarih açıklandı.

Cumhurbaşkanı seçimlerinin ardından üç ayda yüzde 110'a yakın bir zamla ulaşılan bu yüksek fiyatların ardından, motorin fiyatlarında bir düşüş yaşanacak.

Sektör kaynaklarından aldığımız bilgiler doğrultusunda , motorine litre başına 1,20 Türk Lirası indirim yapılacağını açıkladı. Bu indirim, 6 Eylül Çarşamba saat 00.01'den itibaren geçerli olacak ve İstanbul'un Avrupa yakasında motorinin litre fiyatını 37,83 TL'den 36,63 TL'ye düşürecek.

Hükümetin "Susun. Sesinizi çıkartmayın" indirimi yapacağını belirten bir vatandaş "Hükümet bütçe açığını kapatmak için 3 ay gibi kısa sürede yüzde 100'ün üzerinde akaryakıta zam yaptı. Homurdanmalar başlayınca "Susun alın size indirim" dedi. Bu indirim fazla sürmez haftaya ya salı ya da cuma günü zam yapar yine" yorumunu yaptı.

Ayrıca, motorin fiyatları Hakkari, Mardin, Ağrı, Adıyaman ve Batman gibi Doğu ve Güneydoğu Anadolu şehirlerinde 38 TL civarına gerileyecek.