Abramovich'in yatı da sudan ucuz hale getirilen Türkiye'de depoyu doldurdu

Yüksek döviz kurları en çok turistlere yaradı. Yaz aylarının gelmesi ile birlikte turistlerin akın ettiği Ege ve Akdeniz sahillerine lüks yatlar da sıklıkla geliyor. Yatlar yakıt ihtiyaçlarını karşılamak için Türk limanlarını tercih ediyor.

Abramovich'in yatı da sudan ucuz hale getirilen Türkiye'de depoyu doldurdu

Döviz kurlarındaki artışlar vatandaşımızı fakirleştirirken, Türkiye’ye geldiklerinde paraları katlanan turistlerin ise yüzünü güldürüyor.

Yaz aylarının gelmesiyle özellikle Ege ve Akdeniz sahillerine turistlerin yanı sıra lüks yat akını da başladı.

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Patronlar Dünyası’ndan Kenan Gürbüz’ün haberine göre; Muğla kıyıları son dönemde yakıt ikmali için gelen mega yatlara ev sahipliği yapıyor. Son 1 hafta içinde uzunluğuyla dünyanın sayılı motor yatları arasındaki gösterilen Cayman Adaları bayraklı 160 metre uzunluğundaki 'Blue', 107 metre uzunluğundaki "Lana" ve 98 metrelik "Aviva" isimli yatlara Bodrum’da, 77 metre uzunluğundaki “Pi” adlı süper yata ise Fethiye’de yakıt ikmali yapıldı.

ABRAMOVICH’İN YATINA 25 TANKERLE 700 BİNER LİTRE YAKIT İKMALİ YAPILDI

İngiltere Premier Ligi'ndeki Chelsea’nin sahibi Roman Abramovich’in 430 milyon sterlinlik yeni süper yatı Solaris‘e Marmaris limanında yakıt ikmali yapıldı. Yatların her birine 25 tankerle 700 biner litre yakıt ikmali yapıldığı öğrenildi.

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TRANSİT YAKIT ALMA HAKLARINI KULLANIYORLAR

Marmaris Deniz Ticaret Odası Başkanı Halil Bağlı, yabancı bayraklı gemilerin transit yakıt alma hakkı diye bir hakları olduğunu belirterek, “Bizde zaman zaman Yunan limanlarında bu hakkımızı kullanıyoruz. Bunun bir limiti yok. Yatın yakıt deposunun kapasitesine göre yakıt alabilirsiniz. Yakıt fiyatları dünyanın neredeyse her yerinde birbirine yakın, en fazla 3-5 sent fark eder. İsterlerse bin ton yakıt alabilirler. Bu durum ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

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YATLAR 1 MİLYON LİTRE YAKIT KAPASİTESİNE SAHİP

Marmaris’i tercih eden dünyaca ünlü zenginlerin yatlarına yakıt temin eden İş adamı Ozan Saban, Rus iş adamlarına ait süper lüks yatların yakıtı ÖTV’li ve KDV ödeyerek uğradıkları limandaki pompa satış fiyatından aldıklarına işaret ederek, “Rus iş adamlarına ÖTV’siz yakıt satışı söz konusu değil. ÖTV ve KDV’siz satış transit geçiş yapan ve herhangi bir kısıtlama söz konusu olmayan süper yatlar için geçerli. Rus iş adamlarıyla ilgili kısıtlama söz konusu olduğu için güncel rakamlar neyse ondan alıyorlar. Teknelerin ortalama yakıt kapasitesi 1 milyon litre, genellikle 700-800 bin litre alıyorlar. Dünyaca ünlü milyarder iş insanlarının sahip olduğu yüz milyonlarca dolar değerindeki yatlar dev yakıt tanklarına sahip. Tek seferde on binlerce litre akaryakıt alabilecek şekilde tasarlanan yatlar, böylece uzun süre karaya ayak basmadan açık denizlerde dolaşabiliyorlar” dedi.

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YAKIT ÖDEMELERİ NAKİT YAPILIYOR

Bu arada, sektör temsilcileri Muğla kıyılarını tercih eden lüks teknelerin başında Avrupa Birliği ve ABD’nin yaptırım uyguladığı Rus iş adamlarının (Oligarkların) süper yatlarının ilk sıralarda yer aldığını ve yakıt ödemelerini de kredi kartı yerine nakit olarak elden ödendiğini açıkladı.

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