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Bodrum’da çürümüş halde ceset sahile vurdu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde sahilde çürümüş halde ceset bulundu.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 22:14
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Bodrum’da çürümüş halde ceset sahile vurdu

Bodrum’da çürümüş halde ceset sahile vurdu
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İHA - Edinilen bilgiye göre, Gümbet İnceburun’da Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin arıtma tesisinin olduğu bölgede sahile çürümüş bir ceset vurdu.

Belden yukarısı olmayan cesedi, arıtma tesisindeki inşaat işçileri fark etti.

İhbarın ardından çok sayıda ekip sevk edildi. Yapılan incelemede cesedin üzerinden kimlik çıkmadı.

Cesedin bulunduğu bölge ve çevresinde inceleme yapılırken inceleme sonrası kimlik tespiti ve kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Cesedin göçmen bir erkeğe ait olduğu değerlendiriliyor.

 

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